NBA｜湖人新季首戰大勝勇士　利拿特回歸速龍大炒公牛

NBA新賽季，洛杉磯湖人在少了勒邦占士（LeBron James）下，仍以127:105輕取金州勇士。新加盟的基士拿（Walker Kessler）以12投全中的表現，帶領湖人重組。而重投速龍懷抱的利拿特（Kawhi Leonard），個人交出23分，帶領多倫多速龍大炒芝加哥公牛43分。
湖人休季期有勒邦離隊，轉投費城76人，球隊就獲得猶他爵士的基士拿補強。雖然史堤芬居里（Stephen Curry）在首節個人轟16分，但湖人都有當錫（Luka Doncic）的13分，在首節湖人領先1分。第2節居里即刻啞火，4投全失，令湖人半場領先66:52。換邊後再上場，湖人繼續將比數拉開，完第3節湖人已經有34分的差距，第4節完全成為「垃圾時間」，湖人最終輕取127:105。基士拿今場12投全中，獨取26分，當錫更是全場最高的28，列維斯（Austin Reaves）亦有23分，令湖人今場贏得輕鬆。勇士的居里今場雖然有23分，不過今場他15投7中，命中不夠一半。
夏利貝頓復出領溜馬小勝鵜鶘
同日的比賽，「可愛」利拿特重返多倫多為速龍上陣，今場個人就交出23分，協助球隊最終以135:92大炒公牛，速龍除利拿特外，還有3人得分多過20分。至於印第安納溜馬作客新奧爾良鵜鶘，夏利貝頓（Tyrese Haliburton）缺席1年的比賽後重返球場，今場他個人獨取23分，還有隊友施安簡（Pascal Siakam）的30分，溜馬作客以123:120小勝鵜鶘。
侯斯頓火箭在主場對達拉斯獨行俠，火箭的杜蘭特（Kevin Durant）今場與謝巴利史密夫（Jabari Smith Jr.）各取30分，為火箭以128:110輕取獨行俠。獨行俠的上季狀元法拉格今場雙拳難敵4手，個人攻入32分，仍無法阻止輸波。至於華盛頓巫師主場有安東尼戴維斯（Anthony Davis）發威，個人交出34分及12個籃板的表現，協助巫師以128:116輕取密爾沃基公鹿。另外，阿特蘭大鷹隊以132:125作客挫奧蘭多魔術，明尼蘇達木狼作客131:106大勝邁亞密熱火，夏洛特黃蜂110:103小勝布魯克林籃網，孟菲斯灰熊主場123:103贏猶他爵士，波特蘭拓荒者主場大勝鳳凰城太陽124:83，洛杉磯快艇贏薩克拉門托帝王121:96。