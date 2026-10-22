NBA｜湖人新季首戰大勝勇士　利拿特回歸速龍大炒公牛

NBA新賽季，洛杉磯湖人在少了勒邦占士（LeBron James）下，仍以127:105輕取金州勇士。新加盟的基士拿（Walker Kessler）以12投全中的表現，帶領湖人重組。而重投速龍懷抱的利拿特（Kawhi Leonard），個人交出23分，帶領多倫多速龍大炒芝加哥公牛43分。

湖人休季期有勒邦離隊，轉投費城76人，球隊就獲得猶他爵士的基士拿補強。雖然史堤芬居里（Stephen Curry）在首節個人轟16分，但湖人都有當錫（Luka Doncic）的13分，在首節湖人領先1分。第2節居里即刻啞火，4投全失，令湖人半場領先66:52。換邊後再上場，湖人繼續將比數拉開，完第3節湖人已經有34分的差距，第4節完全成為「垃圾時間」，湖人最終輕取127:105。基士拿今場12投全中，獨取26分，當錫更是全場最高的28，列維斯（Austin Reaves）亦有23分，令湖人今場贏得輕鬆。勇士的居里今場雖然有23分，不過今場他15投7中，命中不夠一半。