歐聯｜巴黎聖日耳門基華拉斯基利亞重創　料提早收咧

在周二（20日）的歐聯比賽，巴黎聖日耳門雖然擊敗了巴塞隆拿，但球隊仍要付出代價。隊中的格魯吉亞球星基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）十字韌帶受傷，需要接受手術，預料今季可以無法再上陣。而在周三，阿仙奴亦有布卡約沙卡（Bukayo Saka）受傷，阿迪達（Mikel Arteta）賽後指情況不樂觀。

基華拉斯基利亞在比賽59分鐘中與對手的一次碰撞中受傷，他之後要軍醫攙扶離場。事後證實其前十字韌帶斷裂，需要接手手術。其後基華拉斯基利亞在社交平台表示：「每次比賽之前，我都祈求神保祐我健康離開球場，但總是徒勞無功。我本來已做好了十足的準備去踢今場比賽，我認為自己準備萬全。我意識到是神選擇了我，希望我這樣能保護其他球場上的球員。我已準備好未來幾個月需要經歷的艱苦訓練、痛苦和淚水。」除了基華拉斯基利亞之外，聖日耳門指奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）以及馬昆奴斯哥利亞（Marquinhos）都要休養數周。