WNBA回應共和黨議員拒兩NBA球員參賽　指「他們是男人」

美國WNBA的性別爭議，WNBA的總裁安祖芭特（Cathy Engelbert）在回應美國共和黨議員的信函，表示不會批准前NBA球員簡達（Enes Kanter）以及萊斯韋特（Royce White）加入，原因是他們「都是男人」。但組織仍未敢公開他們對「女性」的定義。

因應WNBA支持跨性別平權問題，甚至有WNBA球員支持跨性別人士參與。其後WNBA的球星蘇菲根寧咸（Sophie Cunningham）表態反對跨性別人士參加WNBA的比賽，引發美國LGBTQ+社群人士批評。簡達與萊斯韋特其後分別表示要參與WNBA的選秀，原因是WNBA沒有對「女性」定義，在根據LGBTQ+社群認為「自我認同」為女性就可以被當成為女性想法下，他們因此認為只申報自己「自我認同」為女性，就應被視為「女性」。