WNBA回應共和黨議員拒兩NBA球員參賽　指「他們是男人」

美國WNBA的性別爭議，WNBA的總裁安祖芭特（Cathy Engelbert）在回應美國共和黨議員的信函，表示不會批准前NBA球員簡達（Enes Kanter）以及萊斯韋特（Royce White）加入，原因是他們「都是男人」。但組織仍未敢公開他們對「女性」的定義。
因應WNBA支持跨性別平權問題，甚至有WNBA球員支持跨性別人士參與。其後WNBA的球星蘇菲根寧咸（Sophie Cunningham）表態反對跨性別人士參加WNBA的比賽，引發美國LGBTQ+社群人士批評。簡達與萊斯韋特其後分別表示要參與WNBA的選秀，原因是WNBA沒有對「女性」定義，在根據LGBTQ+社群認為「自我認同」為女性就可以被當成為女性想法下，他們因此認為只申報自己「自我認同」為女性，就應被視為「女性」。
共和黨的眾議員斯圖茨曼（Marlin Stutzman）以及另外4位共和黨議員在9月17日提出質詢，安祖芭特在近日回覆議員，表示簡達與韋射都不具備參與WNBA選秀資格，原因是二人「都是男人」。不過議員同時有質詢聯盟在勞資協議的第13條中如何定義「女性」，因為有關的規條僅指「只有女性的球員才有資格參與WNBA的比賽。」但有關規條沒有解釋對「女性」的具體定義。斯圖茨曼就對安祖芭特的聲明表示歡迎，指這是對生物性別差異的認可。
簡達再被拒主入WNBA比賽場地
然而簡達接受霍氏新聞訪問，就認為安祖芭特的聲明，沒有回應核心的問題，就是甚麼人有資格：「安祖芭特無法明確界定甚麼是女性，卻又肯定我是男性。我的意思是，這怎麼說得通？到底由誰來做決定？又有誰擁有判定一個人是否為女性的權力？既然聯盟還在探討這些問題，那麼聯盟總裁又是如何能在不說明依據的標準下，就如此斷定我不具備參賽資格呢？」另外，簡達在周三（21日）前往阿特蘭大現場觀看WNBA總決賽第3場時，被拒絕入場。其後球場解釋是安排簡達進入球場包廂，是為其安全。而簡達半場時公告，他被要求如要入場，只能進入包廂。
I just got kicked out of a @WNBA game for the second time in a row for supporting WOMEN! Let that sink in, AMERICA! 🇺🇸 https://t.co/nNmwa9U4xn— Enes Kanter FREEDOM (@EnesFreedom) October 22, 2026