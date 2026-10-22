英超｜基爾獲加稱若曼城被褫奪冠軍　將去除「四連冠」紋身

前曼城球員的基爾獲加（Kyle Walker），是曼城2021至2024年間的英超冠軍成員。面對藍月亮因為違反逾百宗的英超財務條款，有機會被褫奪冠軍資格，獲加接受網台訪問指，他可能會因此除去「四連冠（4 in a row）」的紋身。

獲加2017年起加盟曼城，為藍月亮贏過6次英超冠軍，包括在2020至21、2021至22、2022至23及2023至24年的4個賽季連續贏得聯賽冠軍，因此獲加在身上紋了「四連冠」的紋身。然而曼城被指自2009年起至2018年間涉及共違反115宗財務條款，被指有機會被褫奪冠軍及重罰。雖然違規的年份與這4連冠的時間不同，不過獲加指他有可能迫不得已去除紋身。