英超｜基爾獲加稱若曼城被褫奪冠軍　將去除「四連冠」紋身

前曼城球員的基爾獲加（Kyle Walker），是曼城2021至2024年間的英超冠軍成員。面對藍月亮因為違反逾百宗的英超財務條款，有機會被褫奪冠軍資格，獲加接受網台訪問指，他可能會因此除去「四連冠（4 in a row）」的紋身。
獲加2017年起加盟曼城，為藍月亮贏過6次英超冠軍，包括在2020至21、2021至22、2022至23及2023至24年的4個賽季連續贏得聯賽冠軍，因此獲加在身上紋了「四連冠」的紋身。然而曼城被指自2009年起至2018年間涉及共違反115宗財務條款，被指有機會被褫奪冠軍及重罰。雖然違規的年份與這4連冠的時間不同，不過獲加指他有可能迫不得已去除紋身。
獲加接受網台訪問表示：「我可能被迫要造樣做。但看看像曼聯那樣偉大的球隊，他們也從未取得過四連冠。所以，只有極少數人可以說贏過四連冠。我會嘗試留下及保持它（紋身），不過我希望這些東西不需要被奪走。」他又指：「作為球員，我只能說我們所做的就是作為一個團隊全力以赴地踢出我們最好的足球，我將終生捍衛着足球員。我覺得我們在那段時間所取得的成就堪稱奇蹟，而且可能以後再也無法複製。但從旁觀者的角度來看，看來並不好，我們必須正視這個問題。」