港超至尊沙田為大衛施華移師啟德比賽　門票收300蚊

足總在今日（22日）公布，將安排港超聯賽在啟德青年運動場舉行。除了和富九龍城搬回區內之外，至尊沙田對標準流浪的比賽，星級中場大衛施華（David Silva）代表沙田的暫定唯一比賽，也安排在青年運動場。而沙田也公布，將會在下星期發售門票，價格升至300元，優惠票也要250元。

至尊沙田在早前宣布了大衛施華的加盟，並決定在11月7日的聯賽披甲。雖然施華在西班牙的訪問中，稱自己只會踢1場的比賽，會否繼續仍然是未知數。不過沙田已宣布，比賽門票在下星期三（28日）起發售，不過最便宜的優惠票都要250元，而正價票要300元就引起球迷的質疑。有網民指，本地兩支勁旅理文與傑志的交手都只是100元，而過去傑志邀請到前世界盃金靴科蘭加盟，以及南華邀請畢特與基士文落場，都沒有這麼提高票價。