港超至尊沙田為大衛施華移師啟德比賽　門票收300蚊

足總在今日（22日）公布，將安排港超聯賽在啟德青年運動場舉行。除了和富九龍城搬回區內之外，至尊沙田對標準流浪的比賽，星級中場大衛施華（David Silva）代表沙田的暫定唯一比賽，也安排在青年運動場。而沙田也公布，將會在下星期發售門票，價格升至300元，優惠票也要250元。
至尊沙田在早前宣布了大衛施華的加盟，並決定在11月7日的聯賽披甲。雖然施華在西班牙的訪問中，稱自己只會踢1場的比賽，會否繼續仍然是未知數。不過沙田已宣布，比賽門票在下星期三（28日）起發售，不過最便宜的優惠票都要250元，而正價票要300元就引起球迷的質疑。有網民指，本地兩支勁旅理文與傑志的交手都只是100元，而過去傑志邀請到前世界盃金靴科蘭加盟，以及南華邀請畢特與基士文落場，都沒有這麼提高票價。
另外足總也公布，和富九龍城終成功爭取以啟德青年運動場作為餘下主場賽事的比賽場地。九龍城在今年8月的記者會已表示希望以啟德青年運動場作球隊主場。而11月7日至尊沙田對標準流浪，以及明年5月1日在旺角大球場舉行的聯賽盃決賽，都會安排在啟德青年運動場舉行。除此之外沙田明年1月的2場港超主場比賽，對大埔及傑志，也終重返沙田運動場上演，沙田原定是到明年3月才返回沙田比賽，現獲得提早。而明年2月27日的聯賽東方對標準流浪，會延後至2月28日在旺角大球場上演。