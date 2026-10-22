聾人七欖世界賽月底於日本舉行 港隊派廿人代表團出戰

聾⼈七欖世界賽月底於日本舉行 港隊派廿人代表團出戰

第3屆世界聾人七人欖球錦標賽將於10月31日在日本展開，在一直致力於聾人社群推廣欖球運動的「橄欖成長基金」（Rugby for Good）全力支持下，香港隊將派出教練及球員共20人代表團出戰，並於昨天（10月21日）舉行賽前誓師大會。 第3屆世界聾人七人欖球錦標賽將於今年10月31日至11月3日在東京舉行，參賽國家及地區達13個，包括美國、英格蘭、澳洲及南非等，而香港聾人欖球隊亦將派隊參賽，代表團包括教練及球員共20人。對於參賽球員的要求，除了須年滿18歲外，雙耳聽力損失必須達到40分貝或以上。

蘇永斌︰從未想過代表香港出賽 首次參賽的蘇永斌說認為今次是一眾球員的里程碑：「我從未想過自己能代表香港出賽。成長過程中，我的聽障問題帶來了不少障礙，例如遭受孤立和忽視。橄欖成長基金給了我一個團隊，在這裏，聽障是一種共同的身份，而不是限制。」 橄欖成長基金行政總裁周思豪表示：「中國香港聾人欖球隊連續第三次出戰世界賽，展現了強大的韌性與包容的力量。橄欖成長基金一直視欖球為打破隔閡的重要工具。香港約有 5萬名聽障人士，我們正透過體育與包容，克服溝通挑戰、建立同儕支持，並引導更廣大的社區共同參與。這群年輕運動員的經歷證明了：包容不僅是一個遠大的抱負，更是香港及其他地區正在實現的日常。」

橄欖成長基金視社會共融為核心支柱，「『聾』入生活 · 有誰共『明』」計劃是基金最早成立的項目之一，至今已推行超過十年；透過欖球運動，為聾人社群創造橋樑，幫助他們克服歧視與孤立，提升自尊與自信。計劃推動社會共融，提供一個讓聾人感到被重視並與更廣泛社區建立連繫的環境。中國香港聾人欖球隊的成立正是該計劃的成果之一，今次協助港隊參加聾人七欖世界賽，也可說是過往活動的延續。 聾人七欖港隊參與這屆世界賽，實有賴贊助商滙嘉律師事務所Walkers支持；他們除了長期支持橄欖成長基金的計劃，也為今次旅程出資。滙嘉律師事務所（香港）(Walkers HongKong）管理合夥人Andy Randall表示： 「多元、平等與包容（DEI）一直是Walkers的使命核心。與橄欖成長基金合作，體現了我們支持少數與弱勢社群、推動包容發展的承諾。透過投資於擴展機會和建立更緊密網絡的計畫，我們致力於建設一個讓每種聲音都能被聽見、每個人都能感受到價值的香港。」