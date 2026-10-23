NBA｜紐約人訪綠軍避連敗

NBA新季已開鑼，上季總冠軍紐約人香港時間周六早上，到訪波士頓塞爾特人。兩軍揭幕日均落敗，當中紐約人當然不希望衛冕之路即遇連敗，定必傾力爭勝。(10月24日07:00開賽；ViuTV99台直播)

紐約人上仗迎戰獲「大帝」勒邦占士(Lebron James)及謝倫布朗(Jaylen Brown)加盟的費城76人，結果以100比106落敗，衛冕落筆打三更。球隊今季面對球員薪酬空間問題，管理層不想交第2層豪華稅，導致主將續約傾談擱置，大大影響士氣。紐約之王謝倫般臣(Jalen Brunson)該仗手感不佳，19投僅6中攻入21分；而正受續約傾判擱置影響的唐斯(Towns)及祖殊赫特(Josh Hart)，分別貢獻19分及14分；奈何板凳球員得分偏低，被作客的76人打響頭炮。

今夏將後備中鋒米曹羅賓遜(Mitchell Robinson)交易到塞爾特人後，紐約人以老將安德烈杜蒙特(Drummond)作唐斯後盾；杜蒙特上仗後備出場24分鐘收獲12分14籃板，預期季初有足夠體力應付連場激戰，亦是紐約人求盡快開齋的有利變數。