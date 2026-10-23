西甲｜魯營擺出強鋒陣 巴塞國家打吡有力封「皇」

西甲國家打吡將在周日深夜爆發，衛冕的巴塞隆拿挾聯賽開季9戰全勝氣勢，在魯營迎戰宿敵皇家馬德里，憑超強鋒力加地利優勢，有力全取3分。(球賽編號FB7502，10月26日04:00開賽，Now 632台直播)

兩軍周中於歐聯分途出擊，巴塞作客2比4不敵法甲巴黎聖日耳門，開季11連勝走勢告終。以為「地上最強」大受打擊，隊長拉芬夏比洛尼(Raphinha)並不認同：「我們早知(敗仗)總會來臨，我們作客面對兩屆歐聯冠軍，他們就是很強。不過，我們只是失去3分，己隊其實表現仍佳，教練會告訴我們如何改善，不會影響我們迎接國家打吡。」此子今季聯賽轉任正中鋒，暫入12球排在西甲射手榜首席。

洛迪料擔正

巴塞敗走歐聯，更有主力攻中丹尼爾奧莫(Dani Olmo)拉傷左腳小腿肌肉，預計要休戰一個月；然而球隊人才濟濟，中場加維(Gavi)可完美頂上。況且，主帥費歷克(Flick)亦已安排主力防中洛迪卡斯簡迪(Rodri Cascante)在歐聯僅以後備披甲，保留體力在今場大戰坐鎮。