西甲｜魯營擺出強鋒陣 巴塞國家打吡有力封「皇」

西甲國家打吡將在周日深夜爆發，衛冕的巴塞隆拿挾聯賽開季9戰全勝氣勢，在魯營迎戰宿敵皇家馬德里，憑超強鋒力加地利優勢，有力全取3分。(球賽編號FB7502，10月26日04:00開賽，Now 632台直播)
兩軍周中於歐聯分途出擊，巴塞作客2比4不敵法甲巴黎聖日耳門，開季11連勝走勢告終。以為「地上最強」大受打擊，隊長拉芬夏比洛尼(Raphinha)並不認同：「我們早知(敗仗)總會來臨，我們作客面對兩屆歐聯冠軍，他們就是很強。不過，我們只是失去3分，己隊其實表現仍佳，教練會告訴我們如何改善，不會影響我們迎接國家打吡。」此子今季聯賽轉任正中鋒，暫入12球排在西甲射手榜首席。
洛迪料擔正
巴塞敗走歐聯，更有主力攻中丹尼爾奧莫(Dani Olmo)拉傷左腳小腿肌肉，預計要休戰一個月；然而球隊人才濟濟，中場加維(Gavi)可完美頂上。況且，主帥費歷克(Flick)亦已安排主力防中洛迪卡斯簡迪(Rodri Cascante)在歐聯僅以後備披甲，保留體力在今場大戰坐鎮。
另一天才前鋒拉明耶馬爾(Lamine Yamal)在西甲已錄得8入球6助攻，在鋒線與拉芬夏合作絲絲入扣，無堅不摧。連同上輪西甲作客以5比2大炒貝迪斯，巴塞開季西甲9戰全勝入39球，今場要攻破皇馬防線，沒有難度。
對手皇馬周中歐聯主場以4比1大勝RB萊比錫，主帥摩連奴(Mourinho)強調不會因此自滿：「我們不會以過份自滿的心態迎接國家打吡，這是另一項賽事，我們會做好準備。」皇馬在歐聯改以費達歷高華維迪(Federico Valverde)出任右閘，但「寸王」強調賽前不會透露對巴塞的部署。
恩迪奧文迪狀態更勝雲尼斯奧斯
不過，皇馬的前世足先生前鋒雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)，繼續停賽，球隊改以恩迪奧文迪(Yan Diomande)出任左翼，配合聯賽9戰入9球的射手基利安麥巴比(Kylian Mbappe)仍具侵略性。只是皇馬今季聯賽兩場敗仗，分別來自作客不敵馬德里體育會及貝迪斯，今場在魯營只怕入得但失更多，在積分榜進一步被對手拋甩。
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