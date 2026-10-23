英超｜倫敦打吡 車仔熱刺鬥攻格

兩支無份參與歐戰的倫敦大會車路士及熱刺，香港時間周六深夜在英超相遇。主場的藍戰士擁有超強三叉戟，但只能派出二號門將出戰，必以攻為守力爭3連勝；碰上剛開勝門、信心大增的熱刺，入球「大」盤穩開。(球賽編號：FB7463；10月25日00:30開賽；NowTV621台直播)

車路士正選門將達米安馬天尼斯(Damian Martinez)上仗對愛華頓時，被對手撞傷下顎，需要休戰一段時間，今場會由現年21歲的比利時小將彭達斯(Mike Penders)擔當重任。此子上季全季外借予法甲斯特拉斯堡，上仗臨危受命出場十多分鐘，表現中規中矩；今場表現好壞，將成今場勝負關鍵之一。

車路士三叉戟包括高爾彭馬(Cole Palmer)、祖奧柏度(Joao Pedro)及摩根羅渣士(Morgan Rogers)今季在英超已合共轟入11球；加上翼鋒柏度尼圖(Pedro Neto)上仗對「拖肥」包辦贏波2球，位位善射。領隊沙比阿朗素(Xabi Alonso)調教球隊整個進攻系統上，暫時比布防出色；以球隊季內3戰聯賽主場已入11球，今場必欲圍攻熱刺，以求延續對上6次英超對賽，全勝對手的霸氣。