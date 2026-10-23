英超｜倫敦打吡 車仔熱刺鬥攻格

兩支無份參與歐戰的倫敦大會車路士及熱刺，香港時間周六深夜在英超相遇。主場的藍戰士擁有超強三叉戟，但只能派出二號門將出戰，必以攻為守力爭3連勝；碰上剛開勝門、信心大增的熱刺，入球「大」盤穩開。(球賽編號：FB7463；10月25日00:30開賽；NowTV621台直播)
車路士正選門將達米安馬天尼斯(Damian Martinez)上仗對愛華頓時，被對手撞傷下顎，需要休戰一段時間，今場會由現年21歲的比利時小將彭達斯(Mike Penders)擔當重任。此子上季全季外借予法甲斯特拉斯堡，上仗臨危受命出場十多分鐘，表現中規中矩；今場表現好壞，將成今場勝負關鍵之一。
車路士三叉戟包括高爾彭馬(Cole Palmer)、祖奧柏度(Joao Pedro)及摩根羅渣士(Morgan Rogers)今季在英超已合共轟入11球；加上翼鋒柏度尼圖(Pedro Neto)上仗對「拖肥」包辦贏波2球，位位善射。領隊沙比阿朗素(Xabi Alonso)調教球隊整個進攻系統上，暫時比布防出色；以球隊季內3戰聯賽主場已入11球，今場必欲圍攻熱刺，以求延續對上6次英超對賽，全勝對手的霸氣。
麥迪臣漸入佳境
熱刺幾經艱苦，上仗主場3比1擊敗升班馬高雲地利，打開英超勝門；但開季7場英超失10球，季初受到領隊迪沙比(De Zerbi)重用的捷克門將堅斯基(Kinsky)未算可靠，縱有一對荷蘭國腳中堅雲迪雲(van de Ven)及雲赫基(van Hacke)作屏障，但球隊上仗傷了左閘安德魯羅拔臣(Andrew Robertson)，今場上陣成疑，防線危機四伏。
值得可喜是熱刺上仗用回傷癒的占士麥迪臣(James Maddison)出任攻中，效果滿意；這位前英格蘭國腳跟新加盟的埃及前鋒馬莫殊(Marmoush)，更同場入波開齋，信心必然大增，今場打吡戰，有望拳來腳往，鬥攻開出入球騷。
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