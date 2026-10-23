英超｜開季7戰7勝 長勝曼城有力發「維」

「藍月」曼城無視財政違規罪成待判的不利消息影響，場內仍然火力全開，周六晚在本輪英超早場作客阿士東維拉，又可精銳盡出，包括入球機器艾寧夏蘭特(Erling Haaland)唞夠再出，有力報回上屆英超被對手雙殺的恥辱，繼續在今季英超長勝之旅。(球賽編號FB7467，10月24日19:30開賽，Now621及ViuTV96台直播)

科頓

夏蘭特

藍月違規的後果是季季扣分或是來季降班等，外界無從得知判決日期；但眾將未有分心，全力在兩大戰線爭取佳績，聯賽3比2氣走葉士域治，開季7戰全勝；剛戰歐聯半力以5比1輕取AEK雅典，該仗派出17歲的新星科特森巴(Floyd Samba)掛帥，但主角是中三元的攻中菲爾科頓(Phil Foden)。 鈴木彩艷誓阻夏蘭特數胡 雖然主力翼鋒安東尼施美安(Antoine Semenyo)膝傷要休息至年尾，但歐聯輕鬆大捷，可以讓多位主力包括英超射手榜首位的艾寧夏蘭特、翼鋒伊利文尼戴耶(Iliman Ndiaye)及謝利美杜古(Jeremy Doku)，以及中堅馬克古希(Marc Guehi)安心在後備席做觀眾；其中夏蘭特對上6場英超上陣場場入波共入8球，是藍月贏波保證，今場對手的日本門將鈴木彩艷，面臨登陸英超以來嚴峻考驗。

文森比

約翰麥甘尼

阿士東維拉只要仍由名帥艾馬利(Emery)領軍，就算被列強拆骨一樣可穩住陣腳；一如上季慢熱開局，但現時在各項賽事戰績冒升，上仗英超作客1比0打敗紐卡素，剛戰歐聯主場3比1輕取維京，累計近7場6勝1和。 維拉大換血 默契有待提升 今夏加盟的箭頭尼高拉斯積遜(Nicolas Jackson)實而不華，但戰績冒起的引擎，主要來自瑞士攻中文森比(Manzambi)，此子自上月中起上陣英超4次交出2入球2助攻；可惜因傷已缺席周中歐聯比賽，今場上陣機會成疑，打擊維拉今場打打反擊的節奏。