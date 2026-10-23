歐霸盃｜艾摩廉重踏英國如惡夢　AC米蘭打少個吞般尼茅夫三蛋

歐霸盃的聯賽階段第3輪賽事，英超3支球隊只有般尼茅夫勝出，他們主場迎戰，由曾帶領曼聯取得亞軍的艾摩廉（Ruben Amorim）領銜的AC米蘭，結果在米蘭門將邁治蘭（Mike Maignan）被逐下，般尼茅夫大勝3:0，米蘭跌至幾近出局邊沿，般尼茅夫與同日贏波的利華古遜、賓菲加、費倫斯華路士及奧林比亞高斯同樣3戰全勝。 今年1月被曼聯辭退後，艾摩廉以米蘭領隊身份返回英格蘭，對手是般尼茅夫。艾摩廉在曼聯時代，聯賽對過般尼茅夫3次，2和1負，第一次交手就是輸0:3。再次遇般尼茅夫，米蘭8分鐘失守，高尼迪溫達（Koni de Winter）禁區內手臂接觸皮球，在視像助理裁判（VAR）提示下，米蘭被罰12碼由前米蘭名將古華特（Patrick Kluivert）兒子，祖斯甸古華特（Justin Kluivert）射入領先。27分鐘，般尼茅夫的角球機會，米蘭門將的邁治蘭竟然推對手泰拿阿當斯（Tyler Adams）的頭，球證亳不猶豫判罰12碼兼紅牌驅逐邁治蘭。般尼茅夫今次由馬科斯達華利亞（Marcus Tavernier）操刀，32分鐘領先至2:0。少打一個的米蘭，守到84分鐘再失守，被艾米艾里（Amine Adli）罰球射成3:0，最終艾摩廉又一次輸0:3給般尼茅夫。

水晶宮新特蘭分途作客僅得1分 贏波的般尼茅夫在3場歐霸全勝，以9分排第3，而米蘭就1膀2負，暫排附加賽機會最末席位的第24位。至於另外兩支英超隊伍都只取1分，上屆歐協聯冠軍的水晶宮，作客去到土耳其迎戰比錫達斯，上半場的入球被VAR取消後，更在補時失守落後。雖然球隊下半場頭10分鐘就連入2球反先，但及後又被比錫達斯在73分鐘追和。比錫達斯雖然在77分鐘有球員嚴重犯規被逐，但仍守住1分，與水晶宮踢平2:2。而新特蘭作客波蘭的列治普斯納，亦在領先下被迫和1:1。新特蘭以2勝1和排第9，而水晶宮勝和負各1下，排15。

與般尼茅夫一樣全勝還有4支球隊，當中賓菲加暫時領先榜首，他們作客塞浦路斯，以4:1大勝奧摩尼亞。而次席是德國的利華古遜，球隊作客希臘，以2:0擊敗克里特。之後第4的匈牙利代表費倫斯華路士主場以4:1擊敗葡萄牙次級聯賽的杜連斯，而第5是希臘的奧林比亞高斯，他們主場1:0小勝捷克的布拉格斯巴達。至於意大利的祖雲達斯，主場與法國的雷恩踢平2:2，暫排第7。而西甲的皇家蘇斯達，作客以6:0大炒挪威的利尼史特朗，切爾達作客亦以2:1擊敗蘇超的些路迪。

般尼茅夫對AC米蘭精華

比錫達斯對水晶宮精華

列治普斯納對新特蘭精華

其他比賽，德甲賀芬咸主場3:0贏法甲里昂，馬賽作客0:1不敵奧地利的格拉茨，荷蘭的阿爾克馬爾作客4:0大勝艾拉華特阿美尼亞，另一荷蘭代表NEC奈梅亨亦作客4:2贏薩格勒布戴拿模。 白禮頓悶和捷克球隊連勝告終 歐協聯的第2輪比賽，英超代表白禮頓在各項賽事的連勝走勢告終，作客與捷克的積布尼克悶和0:0。西甲的基達菲主場就2:5不敵瑞士的盧加諾。而穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）為特拉布宗射入12碼，球隊以2:0擊敗蘇格蘭的赫斯。荷甲阿積士主場2:0擊敗意甲的阿特蘭大，法國的摩納哥主場3:0大勝德國的弗賴堡。

奧摩尼亞對賓菲加精華

克里特對利華古遜精華

費倫斯華路士對杜連斯精華

奧林比亞高斯對布拉格斯巴達精華

祖雲達斯對雷恩精華

利尼史特朗對皇家蘇斯達精華

些路迪對切爾達精華

賀芬咸對里昂精華

格拉茨對馬賽精華

艾拉華特阿美尼亞對阿爾克馬爾精華

薩格勒布戴拿模對NEC奈梅亨精華

積布尼克對白禮頓精華

特拉布宗對赫斯精華

阿積士對阿特蘭大精華