NBA｜勒邦占士首次76人主場出擊　8分擊敗騎士

加盟費城76人以來，勒邦占士（LeBron James）終於回到費城出戰。在常規賽的第2場，76人迎戰勒邦的老東家克里夫蘭騎士，結果勒邦交出「雙雙」，令76人以114:106擊敗騎士，新賽季2連勝。
季前勒邦的一個傳聞球隊就是返回他出道時效力的騎士，與占士夏登（James Harden）、當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）爭逐冠軍。不過占士選擇了有麥斯（Tyrese Maxey）、安比（Joel Embiid）、以及謝倫布朗（Jaylen Brown）的76人。首節在米歇爾攻入12分下，騎士領先至17分。之後伊雲莫利（Evan Mobley）第2節亦有11分貢獻，球隊最多領先過29分，半場騎士領先69:45。第3節勒邦占士挺身而出，個人獨取10分，為76人收窄比數。第4節米歇爾更被壓制到全節僅2分，雖然占士夏登該節取下10分，隨着安比中段的2分為76人反先96:95後，比賽就一直在76人手，最終76人以114:106反勝。
騎士的米歇爾與76人的麥斯今場同得32分，米歇爾還有10個籃板的「雙雙」表現。不過76人正選5人都有雙位數得分，安比與謝倫布朗分別取得24及21分，而勒邦雖然只得17分，但他還有10個籃板與5次助攻。騎士今場才是新季首戰，他們下一場會在周末對布魯克林籃網，而76人周末留在費城，會先後對密爾沃基公鹿及底特律活塞。
雷霆主場輕取金塊
同日的另一場比賽，奧克拉荷馬城雷霆主場對丹佛金塊。金塊雖然半場領先48:44，但是更衣室出來後被雷霆第3節翻盤，在全節僅得16分下，被雷霆反超進入最後一節。最終雷霆以96:84擊敗金塊，雷霆得分最多不是基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），他今場得17分，隊友謝倫威廉士（Jalen Williams）攻入全場最多的21分。金塊的3屆最有價值球員祖傑（Nikola Jokic），今場只有13分、7個籃板及5次助攻。