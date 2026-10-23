NBA｜勒邦占士首次76人主場出擊　8分擊敗騎士

加盟費城76人以來，勒邦占士（LeBron James）終於回到費城出戰。在常規賽的第2場，76人迎戰勒邦的老東家克里夫蘭騎士，結果勒邦交出「雙雙」，令76人以114:106擊敗騎士，新賽季2連勝。

季前勒邦的一個傳聞球隊就是返回他出道時效力的騎士，與占士夏登（James Harden）、當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）爭逐冠軍。不過占士選擇了有麥斯（Tyrese Maxey）、安比（Joel Embiid）、以及謝倫布朗（Jaylen Brown）的76人。首節在米歇爾攻入12分下，騎士領先至17分。之後伊雲莫利（Evan Mobley）第2節亦有11分貢獻，球隊最多領先過29分，半場騎士領先69:45。第3節勒邦占士挺身而出，個人獨取10分，為76人收窄比數。第4節米歇爾更被壓制到全節僅2分，雖然占士夏登該節取下10分，隨着安比中段的2分為76人反先96:95後，比賽就一直在76人手，最終76人以114:106反勝。