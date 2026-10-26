西甲｜皇家馬德里麥巴比國家打吡梅開二度　作客擊敗巴塞隆拿

今季西甲首場「國家打吡」，榜首的巴塞隆拿首次輸波，主場被基利安麥巴比（Kylian Mbappe）攻入兩球，以1:2不敵皇家馬德里，摩連奴（Jose Mourinho）領軍下連續6次國家打吡不敗。

今季聯賽先後作客輸給貝迪斯與馬德里體育會，賽前聯賽排第3。面對賽前聯賽全勝的巴塞，皇馬的壓力不少。對手的巴塞雖然聯賽維持全勝，但上周中的歐聯卻不敵巴黎聖日耳門，球隊11場連勝告終。相隔13年再次帶領皇馬出戰國家打吡的摩連奴，上半場去到41分鐘，球隊終由麥巴比先開紀錄，半場皇馬領先。換邊後拉芬夏比洛尼（Raphinha）在61分鐘為主隊追平。然而兩隊都不希望賽和，在87分鐘皇馬的卡馬雲加（Eduardo Camavinga）在右路底線傳入中間，由麥巴比射入成2:1。最終皇馬以2:1作客擊敗巴塞。