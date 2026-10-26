西甲｜皇家馬德里麥巴比國家打吡梅開二度　作客擊敗巴塞隆拿

今季西甲首場「國家打吡」，榜首的巴塞隆拿首次輸波，主場被基利安麥巴比（Kylian Mbappe）攻入兩球，以1:2不敵皇家馬德里，摩連奴（Jose Mourinho）領軍下連續6次國家打吡不敗。
今季聯賽先後作客輸給貝迪斯與馬德里體育會，賽前聯賽排第3。面對賽前聯賽全勝的巴塞，皇馬的壓力不少。對手的巴塞雖然聯賽維持全勝，但上周中的歐聯卻不敵巴黎聖日耳門，球隊11場連勝告終。相隔13年再次帶領皇馬出戰國家打吡的摩連奴，上半場去到41分鐘，球隊終由麥巴比先開紀錄，半場皇馬領先。換邊後拉芬夏比洛尼（Raphinha）在61分鐘為主隊追平。然而兩隊都不希望賽和，在87分鐘皇馬的卡馬雲加（Eduardo Camavinga）在右路底線傳入中間，由麥巴比射入成2:1。最終皇馬以2:1作客擊敗巴塞。
摩連奴國家打吡6場不敗史上第3人
皇馬賽後仍以24分排聯賽第3，而首次輸波的巴塞就以27分在榜首領先，與次席的馬德里體育會差2分。摩連奴在賽後以他的招牌雙膝跪地慶祝，他成為史上第3位領隊在國家打吡保持6場不敗的領隊，而且對上一次是13年前。摩連奴在賽後表示：「在我而言，皇馬不是要在魯營球場贏波，皇馬是要贏西甲冠軍。我們可以贏得有點幸運，但我們最後是以冷靜我實力贏得比賽。這是一支強勁的隊伍，每個人都非常妒力，每個人都準備去贏。這場的功勞應歸於球員們。當你贏的時候，應歸功於球員，而當你輸，批評就落在你身上。這是為甚麼每星期都有教練被炒。」
摩連奴在西甲國家打吡目前取得6勝6負，他指：「我知道我擁有一支非常優秀的隊伍，他們具備比賽應有的質素和心態。在中場，擁有不同天賦的球員帶給我們的不僅僅是2個特點相似的球員。這種天賦的融合使我們在防守時保持平衡，在進攻時提升質素。我們曾多次以4球或以上的優勢擊敗對手，但這是巴塞，球員們發揮出色。我們需要繼續保持這種狀態，但不要因為這場勝利而得意忘形。」同日聯賽，皇家蘇斯達主場2:1擊敗利雲特，皇蘇排聯賽第5。