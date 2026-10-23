英超｜朗尼炮轟曼聯球員如「BB」　般奴費南迪斯遭爆格

曼聯在歐聯大比數不敵科木後，球隊仍獲得1日的假期。不過隊長的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）雖然公然挑戰主教練的卡域克（Michael Carrick），但據報這位葡萄牙中場仍會作為球隊的隊長出戰般尼茅夫，卡域克也仍會留隊。然而自利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）公開批評球會高層，到般奴批評卡域克，引來前曼聯名將朗尼（Wayne Rooney）的不滿，批評球員像「嬰兒」一樣，有不合意就責怪他人。

紅魔歐聯不敵科木，幾乎追平球隊在歐洲賽的劣績，但球隊也已經7場不勝。但球隊仍獲得假期，在周四（22日）休息。對於曼聯球員接連開腔批評球會高層與教練，朗尼在他的網台節目上批評曼聯球員：「當馬天尼斯出來說話，我就說這絕對是惡夢，因為這會令更衣室變得烏煙瘴氣。這只是開始，現在我們又見到般奴，以後你會見到更多球員仿傚，因為他們不想承擔責任。你可以對般奴的說話批評對錯，但是你也要在場上承擔責任，你要作為團體的球員承擔責任。這些球員，他們都是自的的，他們不在意他們的隊友，不在意領隊、職員以及球迷，他們是關心自己。如果他們有不合意，他們就像個嬰兒一樣，在掟玩具，推卸責任，不肯承認自己的錯誤。」