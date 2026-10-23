菲律賓拳王帕奎奧繼續出戰　為富里約書亞對賽暖場

菲律賓拳王的帕奎奧（Manny Pacquiao），在47歲之齡繼續打比賽。英國拳手的哥甸拿（Joe Cordina）在答應了與帕奎奧對賽後，他們的比賽預計會安排在富里（Tyson Fury）與約書亞（Anthony Joshua）的比賽日一同進行。
富里與約書亞兩位英國重量級拳手在12月11日於英國卡迪夫的千禧球場舉行，而賽事的推廣人確認，在這場重頭大戰前的一場暖場賽也接近達成協議，並指與帕奎奧達成協議，與威爾斯拳手的哥甸拿對戰。其實富里與約書亞的比賽，之前在1個小時內已售出全部門票，而帕奎奧的比賽，將為入場觀眾再帶來一場高水準的拳賽。
帕奎奧雖然去年復出，不過他對上的比賽已經是2025年的7月，比賽預計可以在Netflix直播。對手的哥甸拿曾是IBF超羽量級冠軍，原定於7月在美國爭奪WBO輕量級的金腰帶，但他因為之前的襲擊罪，的被拒發美國簽證，之後他獲判無罪釋放。
Joe Cordina has agreed terms to face Manny Pacquiao on the #FuryJoshua undercard. “We’ve agreed terms to face Pacquiao, but we don’t know if it’s happening. From our side, we’ve agreed to do it,” said Cordina’s promoter Eddie Hearn. Will Pacquiao accept the fight? https://t.co/NnyBU676YO— BoxingScene.com (@boxingscene) October 22, 2026