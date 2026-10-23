菲律賓拳王帕奎奧繼續出戰　為富里約書亞對賽暖場

菲律賓拳王的帕奎奧（Manny Pacquiao），在47歲之齡繼續打比賽。英國拳手的哥甸拿（Joe Cordina）在答應了與帕奎奧對賽後，他們的比賽預計會安排在富里（Tyson Fury）與約書亞（Anthony Joshua）的比賽日一同進行。

富里與約書亞兩位英國重量級拳手在12月11日於英國卡迪夫的千禧球場舉行，而賽事的推廣人確認，在這場重頭大戰前的一場暖場賽也接近達成協議，並指與帕奎奧達成協議，與威爾斯拳手的哥甸拿對戰。其實富里與約書亞的比賽，之前在1個小時內已售出全部門票，而帕奎奧的比賽，將為入場觀眾再帶來一場高水準的拳賽。