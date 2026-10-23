F1｜韋斯特本批評本周末美國站　賽道顛簸不平難以接受

一級方程式（F1）賽車的美國站，在本周末展開。最近連贏2站的紅牛車手韋斯特本（Max Verstappen），批評美國德州奧斯汀的賽道不能接受。他指賽道顛簸不平的情況已經失控，認為應該要進行改造。
在巴林站及新加坡站奪得冠軍，韋斯特本回到上屆贏過的奧斯汀。他在賽前的記者會上，直接批評賽道：「我喜歡這條賽道，我也喜歡這個地方，這是其中一個最好的其中一個佈局，這是最好的其中一個場地，是最好的城市。然而賽道的一些小問題，我覺得是難以接受。隨着時間的過去，他們雖然一直在進行一些小工程，但這只是在掩蓋大問題而已。這當然意味你需要徹底改造賽道。需要花費大量的金錢和時間，但這卻是消除這些顛簸的唯一方法，因為這些顛簸是不自然的，而且已經失控。」
韋斯特本稱：「你可以把問題歸咎於土質，但既然如此，你們應該早就預料到，並應採取更充分的加固措施。以去年為例，在過彎時，車手會承受大約5到6G的重量；但我當時經歷了一些衝擊，垂直方向的負荷，在脊椎上的力量就超過9G。我可以告訴你，這絕非甚麼愉快的體驗；而且隨着年齡增長，你會越來越在意這些問題。」他提出，問題在今年可以會更嚴重，因為之前的賽車行駛高度較低，但在新規則下，賽車在彎道上比上季更低。