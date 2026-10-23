亞洲足協主席大會公開支持恩芬天奴連任

薩勒曼在會議上發言向恩芬天奴表示：「我們鄭重承諾，將全力支持你和你的領導團隊，協助係競選國際足協會長。你訪問了很多亞洲國家，我與這個洲的多位成員談論過，我知道你的感受以及認為你的承諾非常清晰。」亞洲足協共有47個成員，包括中國、中國香港等，雖然之前約旦表明反對恩芬天奴連任，但卡塔爾則表態支持。即使亞洲足協的會員都不一致行動，但都足夠成為恩芬天奴連任的重要一票。薩勒曼也表示，不是所有會員都支持這決定，但「大多數」是支持。

薩勒曼又向恩芬天奴表示：「基安尼（恩芬天奴），我想清晰一點，是的，我們在過去有談論過一些問題。不過這兩件事不應混為一談，我認為在最近幾次我們在蘇黎世的會面，你很清楚讓我知道我們彼此有了真正的理解。過去我確定已是我們的歷史，我相信我們都從中吸取了重要的教訓。現在重要的是我們如何攜手前進。我想每個人都會有疑問，我相信無論對我們亞洲人還是對世界其他地區的人來說，答案終將揭曉。」亞洲足協在本周二及三於東京舉行會議，當中決定將亞洲盃的決賽周，從2032年起改由雙數年舉辦。