英超｜熱刺倫敦打吡挫車路士 沙比阿朗素拒怪罪彭達斯送禮

英超第8輪「倫敦打吡」，車路士門將彭達斯（Mike Penders）將皮球拍入網「擺烏龍」加上馬菲斯泰爾（Mathys Tel）冷箭，助熱刺以2︰0擊敗有高爾彭馬（Cole Palmer）兩黃一紅的車路士，隊史第2次英超作客史丹福橋球場取勝。 高爾彭馬兩黃一紅 熱刺中場大將麥迪臣擔正，上半場壓制祖奧柏度（Joao Pedro）缺陣的車路士。下半場早段麥迪臣傷出由干拿加歷查（Conor Gallagher）入替，戰局仍然膠著。至77分鐘熱刺高波進襲，身高達2米的車路士門將彭達斯（Mike Penders）在大雨中誤將皮球拍入網「擺烏龍」。3分鐘後高爾彭馬（Cole Palmer）因踏中熱刺球員兩黃一紅，令車路士難有反攻機會。87分鐘馬菲斯泰爾（Mathys Tel）連過兩關再於禁區外射破頂替達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）擔正的彭達斯十指關，助熱刺全取三分。

沙比阿朗素稱高爾彭馬要吸取教訓。球隊需要保持之前的紀律，要成熟才應對到困境：「要拿傷兵做擋箭牌太容易了，但以我們現有的班底，我們深信這支球隊絕對有能力拿出更好的表現。此時此刻，我們必須自我批評，並勇敢承擔責任。」當被問到彭達斯的低級失誤時，沙比阿朗素表示：「這就是足球。足球場上既有贏波時刻，也必須學會如何應對逆境，由失誤中走出來是工作的一部份。我們會全力支持他，這種艱難的時刻只會讓我們更加團結。」

車路士0︰2熱刺精華

至於助熱刺英超兩連勝的迪沙比（Roberto de Zerbi）訪問時難掩興奮地表示：「對球迷、球會以至所有球員來說，絕對是一個里程碑式的關鍵時刻。這場勝仗是他們應得的，因為他們背後付出了極大的努力，準備得非常充分。我們正在大幅進步，無論是心理素質、球員間的默契，還是賽場上的戰術執行力。」迪沙比續宣告，一支具備爭勝雄心的球隊已經誕生：「現在這是一支真正完整的球隊。球員在場上的表現愈發成熟，踢法也更有我們的風格。現在不論是賽後聚餐，還是在更衣室裡，我都能切實感受到這支球隊凝聚了截然不同的化學反應，整體的隊內氛圍和球員關係都變得緊密。」

熱刺賽後以9分升上第12位，而下輪迎戰曼聯的車路士暫以13分列第4。榜首形勢方面，阿仙奴以2︰0輕取愛華頓，加上曼城以1︰2不敵阿士東維拉，令「兵工廠」追至與榜首曼城同分，曼城以3個得失球差暫壓阿仙奴。