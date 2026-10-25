英超勁旅曼聯收起隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）主場變陣出動，仍以0︰3不敵般尼茅夫，聯賽8場只得7分捲入護級漩渦。各項賽事8場不勝之下，曼聯主帥卡域克（Michael Carrick）帥位開始不穩。
般奴被貶後備
曼聯去仗歐聯以1︰4慘負予科木後，般奴費南迪斯公開批評教練卡域克（Michael Carrick）的戰術失效導致落敗。今仗回到奧脫福，卡域克以「足球原因」為理由將般奴放在後備席，亦是卡帥任內首次在英超比賽將般奴排除在正選外。曼聯中場派出美臣蒙特（Mason Mount）、安達利山度士（Andrey Santos）、卡路士巴利巴（Carlos Baleba）及泰利文斯（Youri Tielemans），輔助翼鋒阿密特迪亞路（Amad Diallo）及前鋒麥比奧莫。
曼聯在初段氣勢不錯，但客軍在38分鐘把握死球機會，由遠柱的拉恩域陀（Rayan）先開紀錄。5分鐘後曼聯右閘約羅（Leny Yoro）後場失去控球權，被馬科斯達華利亞（Marcus Tavernier）輕鬆射成2︰0。
般尼茅夫連續4次英超作客奧脫福攻入3球或以上
下半場卡域克即以馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）入替泰利文斯加強攻力，效果不算顯著。卡域克換入利辛度馬天尼斯後後防仍見漏洞，在71分鐘般尼茅夫前鋒法蘭斯高艾雲尼遜（Evanilson）把握曼聯後防誤會，推過出迎的門將拉文斯（Senne Lammens）後射入空門成3︰0，助客軍連續4次英超作客奧脫福都攻入最少3球。
曼聯先後換入舒克斯（Joshua Zirkzee）及舒亞利斯（Shea Lacey），令一度熱身的隊長般奴今場無緣披甲。最終曼聯主場慘吞3蛋見負。
下輪作客車路士
曼聯自9月上旬歐聯擊敗FC沙巴後，各項賽事8場不勝，在英超8場得7分列第16位，只比降班區內的諾定咸森林及高雲地利多1分。曼聯下輪將在10月31日（周六）晚上8時半作客車路士，之後分別對羅馬、阿士東維拉、利物浦及士砵亭。般尼茅夫全取三分後以9分升上第13位。