英超｜曼聯負般尼茅夫捲入護級漩渦 各項賽事8場不勝卡域克勢危（路透）

英超勁旅曼聯收起隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）主場變陣出動，仍以0︰3不敵般尼茅夫，聯賽8場只得7分捲入護級漩渦。各項賽事8場不勝之下，曼聯主帥卡域克（Michael Carrick）帥位開始不穩。

曼聯在初段氣勢不錯，但客軍在38分鐘把握死球機會，由遠柱的拉恩域陀（Rayan）先開紀錄。5分鐘後曼聯右閘約羅（Leny Yoro）後場失去控球權，被馬科斯達華利亞（Marcus Tavernier）輕鬆射成2︰0。

般尼茅夫連續4次英超作客奧脫福攻入3球或以上

下半場卡域克即以馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）入替泰利文斯加強攻力，效果不算顯著。卡域克換入利辛度馬天尼斯後後防仍見漏洞，在71分鐘般尼茅夫前鋒法蘭斯高艾雲尼遜（Evanilson）把握曼聯後防誤會，推過出迎的門將拉文斯（Senne Lammens）後射入空門成3︰0，助客軍連續4次英超作客奧脫福都攻入最少3球。