法甲｜PSG半力夠殺里昂

連挫強敵，代價換來一眾主力重創的巴黎聖日耳門(PSG)，在本輪守尾門的法甲大戰主場迎擊里昂，將要改由一眾潛質新星擔正，仍然夠殺有餘。(球賽編號：FB7643，10月27日03:30開賽，NowTV643台直播)

「巴里」戰順應法國警方要求，延後一天至周一晚在首都巴黎上演，卻跟同晚在倫敦舉行的金球獎頒獎禮撞期。PSG在今年金球獎30人候選名單中佔去10人，包括上屆勝出的奧士文尼迪比利(Dembele)；而湊巧地，去年PSG法甲作客馬賽，亦因天氣惡劣延期一天進行，同樣跟金球獎頒獎禮撞期。

PSG全面回勇，連同在歐聯接連以4比2打敗曼城及巴塞隆拿，各項賽事7連勝，但代價不菲，連同翼衛紐奴文迪斯(Nuno Mendes)，上仗打敗巴塞時再折損3大猛將，包括奧士文尼迪比利、中堅馬昆奴斯(Marquinhos)及翼鋒基華拉斯基利亞(Kvaratskhelia)，其中後者十字韌帶斷裂，康復之路漫長。