法甲｜PSG半力夠殺里昂

連挫強敵，代價換來一眾主力重創的巴黎聖日耳門(PSG)，在本輪守尾門的法甲大戰主場迎擊里昂，將要改由一眾潛質新星擔正，仍然夠殺有餘。(球賽編號：FB7643，10月27日03:30開賽，NowTV643台直播)
「巴里」戰順應法國警方要求，延後一天至周一晚在首都巴黎上演，卻跟同晚在倫敦舉行的金球獎頒獎禮撞期。PSG在今年金球獎30人候選名單中佔去10人，包括上屆勝出的奧士文尼迪比利(Dembele)；而湊巧地，去年PSG法甲作客馬賽，亦因天氣惡劣延期一天進行，同樣跟金球獎頒獎禮撞期。
PSG全面回勇，連同在歐聯接連以4比2打敗曼城及巴塞隆拿，各項賽事7連勝，但代價不菲，連同翼衛紐奴文迪斯(Nuno Mendes)，上仗打敗巴塞時再折損3大猛將，包括奧士文尼迪比利、中堅馬昆奴斯(Marquinhos)及翼鋒基華拉斯基利亞(Kvaratskhelia)，其中後者十字韌帶斷裂，康復之路漫長。
杜伊近況大勇
可幸這支法國班霸底子雄厚，包括箭頭費倫托利斯(Ferran Torres)、翼鋒艾利奧捷(Akliouche)及中堅薩巴尼爾(Zabarnyi)今場可頂上，前鋒新星迪斯亞杜伊(Doue)近期大勇，法比安彭拿(Fabian Pena)及域天拿(Vitinha)兩大猛將仍坐鎮中場，以球隊近3戰主場全勝入13球氣勢，夠殺里昂。
里昂暫時跟PSG聯賽同分，但近期戰績反覆，剛戰歐霸0比3敗走賀芬咸，早前法甲作客1比2不敵上屆亞軍朗斯。球隊今場亦受中前場主力傷停困擾，包括捷克中場柏華蘇歷(Sulc)及比利時箭頭奧賓達(Openda)養傷，日本國腳前鋒中村敬斗停賽，要靠加納前鋒紐亞馬(Nuamah)獨撐；加上近對上6次聯賽交手，里昂1勝5負，今夜看來難以全身離開法國首都。
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