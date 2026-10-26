金球獎｜金球獎倫敦揭盅 哈利卡尼勢「主場」加冕

現年33歲的哈利卡尼，自從2023年加盟德甲班霸拜仁慕尼黑後，喜迎個人足球生涯高峰，除了拿下德甲冠軍、德國盃，破個人無冕魔咒外；在今夏美加墨世界盃決賽周，這位「三獅」隊長領軍勇奪季軍，是英格蘭近數十年以來，於世盃最好成績的一屆。卡尼個人於2026年轟入54球，若計算自上季開始，則至周日德甲前已攻入89球，冠絕歐洲，賽前捧成大熱相當合理。

除了球評家對於卡尼過去一年的表現，予以肯定外，其英格蘭隊友迪格蘭賴斯(Declan Rice)，以及拜仁主帥高柏尼(Kompany)在頒獎禮前亦推崇備至，並為這位史上最強三獅射手造勢。迪格蘭賴斯說：「卡尼的入球數字說明一切，若然成為其隊友，便會知道有他多好。如果是他的對手，亦會明白為何會這麼痛苦。」

高柏尼則說：「卡尼近年能夠開心地比賽，是因為在拜仁打破了多年的無冠荒；若然他今季能夠奪得金球獎，是值得擁有。」