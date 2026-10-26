金球獎｜金球獎倫敦揭盅 哈利卡尼勢「主場」加冕

一年一度的世界足球盛事，金球獎頒獎禮於香港時間周一深夜，首次在倫敦守護神劇院舉行；其中英格蘭隊長哈利卡尼(Harry Kane)，被視為一面倒大熱門，有望於「主場」榮膺這個國際足球壇個人最高榮譽。
現年33歲的哈利卡尼，自從2023年加盟德甲班霸拜仁慕尼黑後，喜迎個人足球生涯高峰，除了拿下德甲冠軍、德國盃，破個人無冕魔咒外；在今夏美加墨世界盃決賽周，這位「三獅」隊長領軍勇奪季軍，是英格蘭近數十年以來，於世盃最好成績的一屆。卡尼個人於2026年轟入54球，若計算自上季開始，則至周日德甲前已攻入89球，冠絕歐洲，賽前捧成大熱相當合理。
除了球評家對於卡尼過去一年的表現，予以肯定外，其英格蘭隊友迪格蘭賴斯(Declan Rice)，以及拜仁主帥高柏尼(Kompany)在頒獎禮前亦推崇備至，並為這位史上最強三獅射手造勢。迪格蘭賴斯說：「卡尼的入球數字說明一切，若然成為其隊友，便會知道有他多好。如果是他的對手，亦會明白為何會這麼痛苦。」
高柏尼則說：「卡尼近年能夠開心地比賽，是因為在拜仁打破了多年的無冠荒；若然他今季能夠奪得金球獎，是值得擁有。」
卡尼在金球獎前夕，已經擊敗西班牙新貴拉明耶馬爾(Lamine Yamal)，以及法國射手基利安麥巴比(Kylian Mbappe)，當選西班牙權威體育媒體《馬卡報》年度百大球星的首位；雖然拉明耶馬及基利安麥巴比於今夏世盃表現同樣出色，前者甚至協助狂牛封王；但《馬卡報》的選舉結果，正好成為卡尼繼2001年的奧雲(Owen)後，首位英格蘭人捧金球獎的最佳指標。
今夜金球獎將會由阿仙奴傳奇前鋒亨利(Henry)，以及第4度參予其中的美女主播凱蒂史葛(Kate Scott)擔任主持；其中首任主持的法國名將亨利認為，今屆為金球獎70周年並在倫敦頒獎，對他本人在倫敦曾經有過光輝的比賽生涯，饒具意義。