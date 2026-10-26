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體育
出版：2026-Oct-26 12:45
更新：2026-Oct-26 12:45

NBA｜湖人靠當錫狂轟52分挫爵士　衞冕紐約人3連敗

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湖人作客擊敗爵士

當錫交出52分下，助湖人作客132:123擊敗爵士。(路透社)

新季雖然有勒邦占士（LeBron James）離隊，但洛杉磯湖人在當錫（Luka Doncic）攻入生涯最多的52分之下，以132:123擊敗猶他爵士，今季暫時連贏3場。至於上屆總冠軍的紐約人，新季未有表現，主場以102:111不敵奧蘭多魔術後，今季3戰全敗。至於勒邦占士的費城76人錄得今季首敗，主場93:106不敵底特律活塞。

新賽季未一個星期就有首位單場50分的球員。湖人作客去到鹽湖城，首節被艾斯拜利（Ace Bailey）及麥簡倫（Lauri Markkanen）分別攻入15及12分，首節就落後18分。不過湖入的列維斯第2節攻入15分，令湖人半場反先3分。下半場輪到當錫挺身而出，下半場他攻入27分，結果為湖人以132:123擊敗爵士，新賽季3戰全勝。當錫今場個人獨取52分，還有8個的3分球，列維斯其實都有29分，二人合共就已經為湖人取下81分。湖人下一場會主場對波特蘭拓荒者。

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76人主場不敵活塞

至於上屆總冠軍的紐約人，新季「出閘脫腳」。球隊主場對奧蘭多魔術，原本前3節處於領先。但在第4節被魔術翻盤，最終以102:111不敵魔術，謝倫般臣（Jalen Brunson）今場雖然交出28分，唐斯（Karl-Anthony Towns）也有22分和14個籃板，但後備力量的不濟，令紐約人今季3戰全敗。勒邦占士的費城今季就打到第4場，但球隊面對活塞，卻要輸93:106。根寧咸（Cade Cunningham）為活塞取得26分、8個籃板及8次助攻，加上約翰哥連斯（John Collins）的16分及11個籃板。76人今場有安比（Joel Embiid）以及艾治甘比（VJ Edgecombe）缺陣。勒邦占士雖然取得18分，麥斯（Tyrese Maxey）更交出26分，不過76人仍要取得今季首場敗仗。

奧克拉荷馬城雷霆亦取得新季的3戰全勝。球隊主場以108:101擊敗洛杉磯快艇，基爾謝奧斯阿歷山大（Shai-Gilgeous Alexander）個人交出34分。而印第安納溜馬作客就大勝一仗，以139:109輕取布魯克林籃網。其他比賽，明尼蘇達木狼主場117:94贏多倫多速龍，孟菲斯灰熊作客123:112贏薩克拉門托帝王。

猶他爵士對洛杉磯湖人精華

紐約人對奧蘭多魔術精華

費城76人對底特律活塞精華

奧克拉荷馬城雷霆對洛杉磯快艇精華

布魯克林籃網對印第安納溜馬精華

多倫多速龍對明尼蘇達木狼糊華

薩克拉門托帝王對孟菲斯灰熊精華

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