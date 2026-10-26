英超｜球員拒加入賽前單膝脆地　車路士球迷儀式期間柴台

英超在本月原定在賽前會進行單膝跪地的動作，宣揚反種族主義。但自從在再之前一周聯賽有球員，包括葉士域治的伊沙迪奧普（Issa Diop）、曼城的馬克古希（Marc Guehi）及列斯聯的卡雲特利雲（Dominic Calvert-Lewin）等帶頭拒絕下，在上周末再有多名球員加入抗拒，當中包括曼聯及般尼茅夫球員。 英國媒體報道，在周末的比賽，利物浦對白禮頓以及水晶宮對紐卡素的比賽，雙方球員都有遵照指示單膝跪地。不過在新特蘭對列斯聯的比賽，卡雲特利雲繼續未有參與。在曼聯對般尼茅夫的比賽，更有3名球員抗拒，包括曼聯的守將艾登希雲（Ayden Heaven）以及般尼茅夫的拉恩域陀（Rayan）與泰拿阿當斯（Tyler Adams）。在之前一周，拉恩域陀與阿當斯，已跟隨曼城的古希、葉士域治的迪奧普及列斯聯的卡雲特利雲拒絕，愛華頓的美蘭尼爾斯（Ainsley Maitland-Niles）。

列斯聯法基解畫：每個人有不同尊重方式 在上星期古希已表示，這行為「失去意義」，曼城主帥的馬利斯卡（Enzo Maresca）因此被問到有沒有跟球員表示要參與時表示：「沒有，球員已注意到有關資訊。」迪奧普也在最近聯賽繼續站着。而在車路士對熱刺的比賽，雖然沒有球員拒絕，但是現場球迷就在單膝跪下時報以噓聲。至於列斯卡雲特利雲拒絕參與，領隊法基（Daniel Farke）解釋：「多姆（卡雲特利雲）的想法大概是『我不會跪下，我會站起來展示自己的尊重』。」他說：「每個人對於這個運動，都有不同展示尊重的方式。對於足球和體育上，這是一個好的運動，好的議題。總括來說，我們應該支持這種的運動，因為更衣室是我們所有人應該如何共同生活的完美例證。」

單膝下跪起源於2020年美國弗洛伊德（George Floyd）被警察跪頸致死的事件。之後英超有每一場比賽都為反種族歧視而執行，但去到2022年8月就中止，之後英超只有10月或3月份的比賽進行有關的活動。在季前英超各隊的隊長舉行會議，同意在38輪聯賽中進行2次。而事實上，在2021年已有球員反對，當時效力水晶宮的韋費特沙夏（Wilfried Zaha）已經拒絕，他當時指：「我覺得跪下是侮辱，因為從小父母就告訴我，無論如何我都應該為自己是黑人而感到自豪，我覺得我們應該昂首挺胸。」