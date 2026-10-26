亞洲盃｜C朗艾納斯亞冠精英聯賽改期引發憂慮　沙特阿拉伯稱已做好準備

亞洲足協（AFC）在周日（25日）宣布，原定今晚舉行的亞冠精英聯賽，艾納斯對艾華斯爾將延期，賽期未明。由於也門的胡塞武裝持續對沙特阿拉伯發動襲擊，因此原定明年1月舉行的亞洲盃仍充滿不確定性。不過沙特足協則表示，他們已做好舉辦的準備。

亞洲足協確定在利雅德的沙特國王大學球場舉行的艾納斯對艾華斯爾賽事延期，新的比賽日將要再另行公布。據阿聯酋的報道指，原定從杜拜飛往利雅德的艾華斯爾，球隊因事件滯留在杜拜的機場。不過兩場同樣在沙特阿拉伯舉行的亞冠精英聯賽，吉達艾阿里對艾加拉法，以及艾卡迪沙對艾薩德兩場比賽，因為分別在吉達與達曼舉行，比賽仍然可以繼續。沙特阿拉伯足協就表示，艾納斯與他們及當地政府合作，包括已發出飛行許可及通知亞洲足協，指他們已準備好迎接艾華斯爾以及比賽的監場到達。