英超的曼聯在周日（25日）聯賽，主場再吞般尼茅夫3蛋之後，球隊已經8場比賽未贏過。主教練的卡域克（Michael Carrick）今場收起上仗批評其戰術的隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes），但球隊問題未能解決。有傳曼聯已在尋找卡域克的替代人選，當中包括目前沒有工作的前紐卡素主帥賀維（Eddie Howe）以及德國的尼高士文（Julian Nagelsmann）。不過前曼聯隊長的加利尼維利（Gary Neville）就在節目中憂慮紅魔再易帥，同時他指出，曼聯球迷仍很支持卡域克，並且清楚球隊的問題所在。

曼聯周日0:3不敵般尼茅夫，卡域克的位置已充滿壓力。據多個媒體報道，紅魔的高層早在對般尼茅夫前，已在尋找卡域克離隊的後的人選。據報前紐卡素領隊的賀維以及在世界盃後辭職的德國主帥尼高士文都在候選之列。其餘還有前葉士域河領隊的麥堅拿（Kieran McKenna）以及前車路士及熱刺主帥的干地（Antonio Conte），二人同樣目前「待業」。據ESPN報道指，曼聯在委任卡域克「坐正」時，有對其他的不同教練人選進行評估，因此球會如果要辭退卡域克，球會覺得已做好準備。不過卡域克在賽後否認離隊，他說：「我絕對明白目前處境。老實說，我沒有特別的期望，就如常地繼續下去吧。」

卡域克在賽後被問到球迷仍為他高歌時表示：「這不是歡送我。我心情很複雜，我為我的球員們感到難過，他們正經歷一段艱難的時期。有些事情我們可以幫忙，有些事情只能聽天由命，他們現在正承受著巨大的壓力。球迷們以這種方式回應，我百感交集。與球迷們建立起這樣的聯繫，我的心情很複雜，需要一些時間來消化，但我真心感謝他們的支持。目前的情況就是這樣，我們還沒有取得足夠好的成績或表現。」 加利仔：球會現在一團糟 天空體育的評述，前曼聯隊長加利尼維利就表示：「卡域克未來繼續執教曼聯的難度將會非常大。這就是球會面對的問題。他們可能會炒他。」同一節目的前英格蘭中場加歷查（Jamie Carragher）認為，這對曼聯及卡域克都有利：「卡域克應該今晚就被解除職務，這不單是對曼聯好，對卡域克都是。曼聯應在今晚作出決定。」加利仔指出，球迷都清楚問題：「上個球季我就覺得球會應該聘請他們能找到的最好的教練，而不是把這份工作交給卡域克，因為我感覺這種情況可能會發生。但事情很快就變得非常差，球會現在一團糟。」

加利尼維利續指：「卡域克受歡迎，但球會的老闆、體育部門還有球員不受歡迎。他們嚴重地拖累了球會。明日，他們可能作出一個令曼聯球迷憤怒的決定，不過這或者是需要的。曼聯球迷仍在高唱卡域克的名字，但明日的現實是：他會繼續作為領隊嗎？」加歷查就表示：「卡域克想要改變，他不想再與那些球員坐在一起。你可以想像，當你把般奴費南迪斯拿下後，明日的訓練場嗎？這是非常差的更衣室，他想把這樣的環境結束。」 馬古尼：是我們踢得不夠好

另一位前曼聯球員的艾殊利楊格（Ashley Young），也支持卡域克：「對卡域克來就是不幸，這非常失望。球迷都站在他背後，支持他，這是當然。因為他是球會的傳奇。但在場上的球員沒有展現出能力，他們不肯走動，他們不像一支球隊。如果看看與般尼茅夫的差別，你會覺得全隊曼聯球員都應該被換走，他們表現差極了。」守將的哈利馬古尼（Harry Maguire），在賽後指球員也支持卡域克：「我們完全支持米高（卡域克）。上季他來改變了一切，並且在今季獲得歐聯資格。個人而言，是我們踢得不夠好。」對於曼聯的走勢，馬古尼稱：「當你在這球會的時候，你就知道距離這種情況只有2至3場。你必須自己找出方法去拯救球隊，幫助球隊找回贏波的方法。我們終會贏得比賽，不過我們要快一點。」

曼聯對般尼茅夫精華