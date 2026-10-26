NBA｜雷霆威廉士對快艇嚴重受傷　左小腿不正常扭曲

NBA周日（25日）的比賽，奧克拉荷馬城雷霆雖然主場，以108:101擊敗洛杉磯快艇。然而在比賽末段，謝倫威廉士（Jalen Williams）在被犯規後落地失重心倒下，左小腿嚴重受傷，隊友的基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）看到情境也用球衣掩臉神情哀傷。

事件發生在第4節餘下1分14秒時間，威廉士被犯規時，他落地時姿勢不穩。在倒地後，他左腿以不正常狀態向外扭曲。威廉士之後在地上掩着頭，醫療人員立即上前，並有工作人員用毛巾為威廉士遮着小腿。兩隊球員對狀況感到震驚，隊友的阿歷山大更是用球衣掩臉。威廉士之後由擔架抬離，同時他向球迷致意。雷霆教練馬克丹奴（Mark Daigneault）賽後表示球隊感受並不好。雷霆稱將在周一的上午交代威廉士的傷勢。