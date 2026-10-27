英聯盃｜餘力夠殺 阿仙奴贏波不「費」力

阿仙奴對上一次贏取英聯盃已是1993年，之後四次奪得亞軍，包括上屆決賽0比2不敵曼城，不能說不重視英聯盃。現時該隊最受國內競爭對手羨慕，是差不多每個位置都有最少兩位精兵輪用，眾將又可以勝任多個位置；正如上圈作客領先4球下，最終4比2輕取另一英超球隊葉士域治過關，當時用西班牙國腳蘇比文迪客串左閘、新星麥斯杜文踢攻中更入2球，今場一眾主力會先坐後備席，適時入場，以為周日作客利物浦的英超大戰作好部署。

費列活特「高貝利」迎戰

費列活特對上3圈英聯盃法定時間全勝兼不失一球過關，包括上圈主場憑對手烏龍球，1比0氣走英冠錫菲聯，取得歷來首張英聯盃第4圈入場券，並抽中鬥阿仙奴；今場可容納5千多人的高貝利球場(跟阿仙奴前球場同名)，定必坐無虛席。

今年初坐正的費列活特38歲領隊羅拿表示，球隊上下都熱切期待阿仙奴來到他們的高貝利，並希望球迷跟上圈一樣，以主場聲勢好好「招呼」這支英超盟主。不過這間蘭開夏郡海濱球會，近兩季跌落英乙打滾，自從9月中旬打敗錫菲聯後，各項賽事9戰僅取2勝1和6負，在聯賽24隊跌至18位。隊中最大名氣是前威爾斯國腳、曾為曼城在英超上陣1次的37歲前鋒卓特伊雲斯，若能在今場取得入球，就算最終大敗，已是一次難忘的收穫。