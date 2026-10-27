金球獎｜哈利卡尼成25年首位英格蘭球員獲獎　麥巴比結束皇家馬德里杯葛

英格蘭前鋒的哈利卡尼（Harry Kane），成為自2001年的奧雲（Michael Owen）以後，史上第5位奪得金球獎的英格蘭球員。至於皇家馬德里的基利安麥巴比（Kylian Mbappe）雖然只得亞軍，但皇馬結束過去2屆的杯葛，讓球員參與領獎。 今年是金球獎第70周年紀念，為了紀念首位得獎者的馬菲士（Stanley Matthews），特別安排在英國的倫敦頒獎，同時也確定由英格蘭球員獲得，哈利卡尼的獲獎，也是自2001年奧雲以後，25年後再由英格蘭球員獲獎。之前的4位得獎英格蘭球員，除了馬菲士及奧雲外，還有1966年的卜比查爾頓（Stanley Matthews）以及1978年和1979年得主的奇雲基謹（Kevin Keegan）。卡尼力壓麥巴比以及拉明耶馬（Lamine Yamal）得獎。

之前在金球獎最多只排第10的卡尼，在得獎後表示：「沒有多少人會想過這點，可能甚至我自己也沒有想過會去到這裡。我經歷過很多起跌，特別是我生涯的初期。我從來都不是人們會認為是現在超級巨星般的球員。我只有耐心等待，努力工作，很多時候都是我在和自己的內心鬥爭，我必須克服它，我必須展現出自信和決心。我認為，即使我達到最高水平，這種謙遜也讓我能夠不斷進步，變得更好。」 卡尼同時獲得神射手武勒獎 卡尼在上季在球會賽事上陣51場入61球，創下拜仁慕尼黑單季的球員紀錄，而連同國家隊，他在65場比賽取得73個入球及8次的助攻。在歐洲五大聯賽史上僅2011至12年的美斯（Lionel Messi）比他入球更多，因此他獲得作為歐洲神射手獎項的「武勒獎」。同時卡尼去季未能取得任何大賽的錦標，在歐聯僅打八四強，世界盃也在四強落敗，是2019年的美斯後首次，不過2019年沒有世界盃。而他也是自1981年的路明尼加（Karl-Heinz Rummenigge）後，首位拜仁球員獲獎。

美斯排名第5過過迪比利夏蘭特 至於金球獎的排名中，美斯雖然已離開歐洲主流聯賽，但他仍獲得第5名，比上屆得主的奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）以及艾寧夏蘭特（Erling Haaland）都要高。而其他獎項方面，最佳青年球員的由耶馬奪得，而最佳教練就是西班牙國家隊的迪拉富恩迪（Luis de La Fuente），最佳球會就是兩屆歐聯冠軍的巴黎聖日耳門奪得。 另外，麥巴比雖然獲得金球獎亞軍，但之前兩屆皇馬都杯葛獎項，以抗議在2024年雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）僅得亞軍，但今屆皇馬球員重新參與頒獎禮，結束皇馬兩年的杯葛。而雲尼斯奧斯在今屆排名17。

2026年金球獎得主 男子金球獎（前10名）： 1.哈利卡尼（Harry Kane，拜仁慕尼黑，英格蘭）

2.基利安麥巴比（Kylian Mbappe，皇家馬德里，法國）

3.拉明耶馬（Lamine Yamal，巴塞隆拿，西班牙）

4.洛迪卡斯簡迪（Rodri，曼城／巴塞隆拿，西班牙）

5.美斯（Lionel Messi，國際邁亞密，阿根廷）

6.基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia，巴黎聖日耳門，格魯吉亞）

7.奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele，巴黎聖日耳門，法國）

8.艾寧夏蘭特（Erling Haaland，曼城，挪威）

9.米高奧利斯（Michael Olise，拜仁慕尼黑，法國）

10.法比安彭拿（Fabian Ruiz，巴黎聖日耳門，西班牙）

最佳男子青年球員： 拉明耶馬（Lamine Yamal，巴塞隆拿，西班牙） 最佳男子守門員： 烏尼西蒙（Unai Simon，畢爾包，西班牙） 男子武勒獎： 哈利卡尼（Harry Kane，拜仁慕尼黑，英格蘭） 最佳男子隊教練： 迪拉富恩迪（，西班牙國家隊） 最佳男子球會： 巴黎聖日耳門（法國） 女子金球獎： 佩達娜絲（Alexia Putellas，巴塞隆拿／倫敦城雌獅，西班牙） 最佳女子青年球員： 域姬盧比絲（Vicky Lopez，西班牙，巴塞隆拿） 最佳女子守門員： 卡達歌爾（Cata Coll，巴塞隆拿，西班牙） 女子武勒獎：

查妮歌路爾（Charlyn Corral，帕丘卡，墨西哥） 最佳女子隊教練： 佩利羅美奧（Pere Romeu，巴塞隆拿女子隊） 最佳女子球會： 巴塞隆拿（西班牙）