NBA｜傷兵滿營雷霆主場仍贏太陽　勇士贏金塊開齋

在上一場對洛杉磯快艇，雷霆雖然贏波卻遭遇重創，除了在比賽末段小腿受傷的謝倫威廉士（Jalen Williams），球隊還有卡臣華萊士（Cason Wallace）受傷。球隊公布二人都需要接受手術。球隊公布威廉士是左腓骨骨折以及左足踝移位，目前復出日期未定，但很可能今季都無法再上陣。至於華萊士也預計要休息幾個月。不過雷霆仍是要繼續新賽季，在主場面對太陽，雷霆有艾積米歇爾（Ajay Mitchell）取得生涯最多的30分，而基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也有26分貢獻，帶領雷霆傷兵滿營之下，仍贏125:114，球隊今季保持4戰全勝。

2025年的總冠軍奧克拉荷馬城雷霆，在季初面對兩名球員重創需要接受手術並可能今季報銷之下，球隊主場以125:114擊敗鳳凰城太陽。至於金州勇士今季首次贏波，球隊作客134:114擊敗丹佛金塊。

至於金州勇士在今季3連敗後，終於取得首場勝仗，作客贏金塊。史堤芬居里（Stephen Curry）今場手感火熱，8投全中，包括3球3分，今場為勇士貢獻24分，不過新人的蘭迪堡（Yaxel Lendeborg）個人攻入31分及取下12個籃板，這位第11順位被勇士選中的新星，今季頭3場已場均18.7分，成為勇士的新戰力。金塊的祖傑（Nikola Jokic）今場取得19分、11次助攻及7個籃板，但無助球隊主場大敗。勇士贏波但目前戰績1勝3負，金塊則1勝2負。

灰熊火箭同樣4戰全勝

同日其他比賽，達拉斯獨行俠有法拉格（Cooper Flagg）攻入29分，作客以113:109擊敗邁亞密熱火。克里夫蘭騎士主場對明尼蘇達木狼要打到加時，才以127:125勝出。波士頓塞爾特人主場大炒芝加哥公牛35分，贏134:99。華盛頓巫師作客夏洛特黃蜂，輸103:110。密爾沃基公鹿主場110:102贏印第安納溜馬。孟菲斯灰熊今季保持不敗，作客110:105贏猶他爵士。侯斯頓火箭同樣4連勝，主場120:110羸阿特蘭大鷹隊。