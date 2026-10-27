英超｜曼聯卡域克周一返回基地會議去留未定　球迷發動推翻賀維

在8場不勝之後，英超的曼聯雖然有傳將解僱主教練的卡域克（Michael Carrick），不過在周一（26日）他返回卡靈頓與球隊高層會議後，目前球隊仍未有宣布。據報道指紅魔已在為卡域克尋找候補人選，其中體育總監韋確斯（Jason Wilcox）屬意前紐卡素主帥賀維（Eddie Howe），但球迷已經在網上發起「賀維下台」的行動。

據英國媒體拍到，曼聯雖然周一休息，不過卡域克與總監的韋確斯，以及球隊行政總裁貝拿達（Omar Berrada）周一都去到球隊的卡靈頓訓練基地。卡域克在下午2時前已抵達，並在5時離開，期間曼聯的U21隊與侯城進行友賽，而隊長的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）也返回基地接受治療。然而曼聯在會議後沒有公布，而據報卡域克今日預計仍會接手訓練。據ESPN報道，賀維以及尼高士文（Julian Nagelsmann）仍是曼聯首選的潛在替代人選。