國際足協U15世界盃爆種族歧視爭議　英格蘭不滿遭愛爾蘭辱罵棄戰離場

在阿塞拜疆舉行的國際足協U15世界盃暨足球節，發生種族歧視的衝突。在英格蘭對愛爾蘭的比賽，英格蘭球員指控愛爾蘭球員涉嫌用「猴子」稱呼英格蘭球員，英格蘭球員因此拉隊離場抗議。

這個U15世界盃暨足球節活動共有189支球隊參加，只進行8對8的比賽，在C組資格賽的最後一輪，英格蘭對愛爾蘭期間，愛爾蘭本來已領先4:1，此時的一次英格蘭罰球機會，有愛爾蘭球員與英格蘭球員發生衝突，之後英格蘭球員指控愛爾蘭球員涉及歧視，英格蘭的職員於是向球證投訴，英格蘭之後拒絕作客，愛爾蘭被判贏4:1。國際足協回應表示：「國際足協留意到在U15世界盃暨足球節，英格蘭與愛爾蘭比賽的事件。在英格蘭拒絕繼續比賽之下，球證已中止比賽。球證的報告在收集中，事件會由獨立委員會負責，委員會會在適當時間作出決定。」