網球｜一哥仙拿年底表演賽復出　拿度明年參與拉斯維加斯賽事

目前世界仍排第1的意大利球手仙拿（Jannik Sinner），將在今年底的沙特阿拉伯表演賽復出，這將是他自贏得溫布頓後一直因傷退賽以來的首個比賽。至於22個大滿貫冠軍的西班牙球手拿度（Rafael Nadal），確定明年2月出席美國拉斯維加斯的表演賽。
原定在10月21至24日在利雅德舉行的「六王大滿貫」，因為沙特阿拉伯持續遭受到胡塞武裝襲擊，周一（26日）確定改到12月27至30日舉行。參賽的球手會有150萬美元的獎金，冠軍更有額外600萬美元，比大滿貫獎金的380萬美元多近一倍，因此吸引球手參加。而今屆賽事會有艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、祖高域（Novak Djokovic）、施維列夫（Alexander Zverev）、費斯（Taylor Fritz）以及迪米勒（Alex de Minaur），而隨着仙拿在比賽復出，原本準備取代的田亮拿（Learner Tien）就錯失機會。
仙拿自今年的溫布頓以後就未有參加比賽，他的世界排名雖然仍然第1，但預計在年底繼續扣分後，將被施維列夫取代。仙拿過去2屆賽事都有參賽，並且贏得冠軍，因此他是去爭取三連冠。仙拿早前表示接受醫生團隊的建議，需要在今年的賽季提早休息來讓膝蓋康復，因此錯過了美國公開賽及將在意大利都靈舉行的年終賽。另外拿度落實，會在明年2月27日，參與在拉斯維加斯舉行的表演賽，他表示：「我還記得在拉斯維加斯這樣的城市裡，感受座無虛席的體育館內，那種震撼人心的能量。如今，我以不同的人生階段回到賽場，沒有了巡迴賽的壓力，但對這項運動的熱情卻絲毫未減。我一直熱愛比賽，即使我的職業生涯結束，這種感覺永遠不會消失。」