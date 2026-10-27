網球｜一哥仙拿年底表演賽復出　拿度明年參與拉斯維加斯賽事

目前世界仍排第1的意大利球手仙拿（Jannik Sinner），將在今年底的沙特阿拉伯表演賽復出，這將是他自贏得溫布頓後一直因傷退賽以來的首個比賽。至於22個大滿貫冠軍的西班牙球手拿度（Rafael Nadal），確定明年2月出席美國拉斯維加斯的表演賽。

原定在10月21至24日在利雅德舉行的「六王大滿貫」，因為沙特阿拉伯持續遭受到胡塞武裝襲擊，周一（26日）確定改到12月27至30日舉行。參賽的球手會有150萬美元的獎金，冠軍更有額外600萬美元，比大滿貫獎金的380萬美元多近一倍，因此吸引球手參加。而今屆賽事會有艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、祖高域（Novak Djokovic）、施維列夫（Alexander Zverev）、費斯（Taylor Fritz）以及迪米勒（Alex de Minaur），而隨着仙拿在比賽復出，原本準備取代的田亮拿（Learner Tien）就錯失機會。