麥巴比因稱毛澤東「獨裁者」變辱華　社交平台道歉（更新）

【更新】麥巴比在社交平台X上發文，為自己在一次的採訪發言引起中國人不快致歉。發文僅在他的X平台，其他社交媒體上沒有。在聲明他表示「在近期的一次採訪中，我對一張以我為主角的圖片仍出回應。我的言論欠妥，如今我明白，這些話傷害了中國以及世界各地華人社區許多人。我向所有被我言論所傷害的人道歉。這絕非我的本意，我對中國人民及其歷史懷有深深的敬意。我真心感到抱歉」。 在此前，皇家馬德里及西甲主席泰巴斯（Javier Tebas）亦發文「割蓆」，指麥巴比言論與皇馬及西甲無關。

https://t.co/MQBo9NCSy5 — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 27, 2026

法國球星的基利安麥巴比（Kylian Mbappe），竟然無辜捲入了「辱華」的風波。據內地媒體報道，包括東鵬飲品、蒙牛等宣布與麥巴比終止合約，網絡平台的「懂球帝」以「查無此人」來公布金球獎第2位，亦有傳他在央視的影片都被下架以及停播涉及他的比賽。而原因是他在一個訪問中以「獨裁者」來稱呼毛澤東。 麥巴比接受一個節目《The Bridge》的訪問，在進行一個「快問快答」環節，他被問到「最喜歡的網絡麥巴比迷因」時，他說：「那個將我的臉放在一個中國獨裁者？那個笑死我，我還經常用與朋友分享。」而在回答中的「中國獨裁者」，是指毛澤東。就是這樣的一句說話，麥巴比被內地網民指責「辱華」。

內地品牌的東鵬飲料及蒙牛先後宣布中止與麥巴比的合作，而有指央視亦下架麥巴比的報道，同時內地媒體指，央視已叫停涉及麥巴比的比賽發廣告。內地足球討論區的懂球帝表示不滿麥巴比的言論，在有關於金球獎的報道中，在第2名卻是「查無此人」。麥巴比在外國社交平台上，早有「獨裁者」的外號，指他對球隊的控制和影響力，在世界盃期間他與一些國家領袖都有被製成迷因。