麥巴比因稱毛澤東「獨裁者」變辱華　遭中國品牌割蓆

法國球星的基利安麥巴比（Kylian Mbappe），竟然無辜捲入了「辱華」的風波。據內地媒體報道，包括東鵬飲品、蒙牛等宣布與麥巴比終止合約，網絡平台的「懂球帝」以「查無此人」來公布金球獎第2位，亦有傳他在央視的影片都被下架以及停播涉及他的比賽。而原因是他在一個訪問中以「獨裁者」來稱呼毛澤東。

麥巴比接受一個節目《The Bridge》的訪問，在進行一個「快問快答」環節，他被問到「最喜歡的網絡麥巴比迷因」時，他說：「那個將我的臉放在一個中國獨裁者？那個笑死我，我還經常用與朋友分享。」而在回答中的「中國獨裁者」，是指毛澤東。就是這樣的一句說話，麥巴比被內地網民指責「辱華」。