意甲｜AC米蘭「博」得過

意甲8輪比賽後，仍有4支球隊保持不敗，「紅黑兵團」 AC米蘭是其中一隊。他們主場更加強勢，計聯賽開季3戰全勝，擊退威尼斯、萊切及阿特蘭大，入8球失2球；足見這支上屆僅排意甲第5，無緣出戰歐聯的傳統勁旅，由艾摩廉(Amorim)領軍下，攻守平衡，並且先做好主場的成績單。

艾摩廉助重拾攻守平衡

美國國腳翼鋒基斯甸普列錫(Christian Pulisic)經過季初傷癒先坐後備席，已再獲這位葡帥重用；上輪作客以2比0勝烏甸尼斯亦先開紀錄，季內在意甲已交出2入球1助攻，此子回復佳態，絕對是「紅黑兵團」爭勝的幸運星。另外，其他攻擊球員包括奧馬利赫捷臣(Omari Hutchinson)，以及葡萄牙鋒將干沙路拉莫斯(Goncalo Ramos)，狀態明顯比季初時提升不少，球隊今場勝望仍濃。