意甲｜AC米蘭「博」得過

開季以來在意甲保持不敗的AC米蘭，香港時間周三深夜在聯賽快車期，於聖西路迎戰博洛尼亞，可望延續聯賽主場全勝佳績，主勝博得過。(球賽編號：FB7778，10月29日01:30開賽，NowTV639台直播)
意甲8輪比賽後，仍有4支球隊保持不敗，「紅黑兵團」 AC米蘭是其中一隊。他們主場更加強勢，計聯賽開季3戰全勝，擊退威尼斯、萊切及阿特蘭大，入8球失2球；足見這支上屆僅排意甲第5，無緣出戰歐聯的傳統勁旅，由艾摩廉(Amorim)領軍下，攻守平衡，並且先做好主場的成績單。
艾摩廉助重拾攻守平衡
美國國腳翼鋒基斯甸普列錫(Christian Pulisic)經過季初傷癒先坐後備席，已再獲這位葡帥重用；上輪作客以2比0勝烏甸尼斯亦先開紀錄，季內在意甲已交出2入球1助攻，此子回復佳態，絕對是「紅黑兵團」爭勝的幸運星。另外，其他攻擊球員包括奧馬利赫捷臣(Omari Hutchinson)，以及葡萄牙鋒將干沙路拉莫斯(Goncalo Ramos)，狀態明顯比季初時提升不少，球隊今場勝望仍濃。
對手博洛尼亞位列中下游，上輪到訪卡利亞里贏2比0，只是季內面對國際米蘭及拿玻里等實力分子全敗，遇強即屈。事實上，博洛尼亞開季以來，4場聯賽作客只攻入4球，鋒力平平，僅土炮翼鋒貝拿迪斯治(Bernardeschi)有較好表現，在上仗曾破卡利亞里大門，取得季內聯賽第2個入球；但今回面對主隊的法國門將邁治蘭(Maignan)，不易攻破對手的十指關。
博洛尼亞過去21次聯賽對戰只得1勝4和16負，可謂被對手食住。再者，A米上季意甲更雙殺博洛尼亞0失球，往績又佔優下，今場可熱捧主勝。
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