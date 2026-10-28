英聯盃｜今夜全英超內訌 車路士有「利」可圖

英聯盃第4圈周三深夜5場全屬英超內訌戰，其中兩大傳統勁旅利物浦及車路士在晏菲路相遇；預料二線兵質素較佳的車路士，有力在今場法定時間坐和望贏，受讓可捧。(球賽編號：FB7754，10月29日04:00開賽，myTV SUPER901台直播)
今場是兩位西班牙新帥的較技，利物浦由伊拉奧拿(Iraola)接手後，漸入佳境；雖然傷兵潮未有明顯減退，但上仗聯賽2比0氣走黑馬白禮頓，各項賽事錄得4連勝，已忘英超主場吞曼城3蛋的不快。
古馬斯料掛帥
為應付歐聯，利物浦長期頻密應付「一周雙賽」，上圈英聯盃迎戰熱刺，以小將利維士古馬斯(Lewis Koumas)掛帥，加普(Gakpo)跟小將占士麥干尼爾(James McConnell)及安古莫夏(Ngumoha)後上支援攻堅。隊長中堅華基爾雲迪積克(van Dijk Virgil)休息，而兩大鋒將巴特利巴高拿(Bradley Barcola)及阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)先列後備，結果3比1淘汰熱刺。球隊上屆在第四圈主場吞水晶宮3蛋出局，現時要後顧周日深夜英超迎擊衛冕阿仙奴，估計今場會派出更多年輕球員上陣。
高爾彭馬停賽折攻力
對手車路士在領隊沙比阿朗素(Xabi Alonso)麾下，季初反覆不定，上仗英超倫敦打吡主場吞熱刺兩蛋，更有攻擊主力高爾彭馬(Cole Palmer)兩黃一紅被逐，今場停賽，大軍表現受到外界批評。
球隊同樣後顧周六英超早場迎戰曼聯的大戰，但今季不用出戰歐洲賽下，現時傷、停主力一向主攻聯賽；對上兩場英聯盃過關時所用的二線兵，包括老牌箭頭韋碧克(Welbeck)、巴西翼鋒艾斯迪華奧(Estevao)今場又會粉墨登場，馬路古斯圖(Malo Gusto)及華倫天巴高(Valentin Barco)坐鎮中場，防線更用主力出戰，今場出場陣容會較紅軍完整。
上屆打入英聯盃四強的藍戰士，上圈在一度落後2球下，下半場換入高爾彭馬、摩根羅渣士(Morgan Rogers)及柏度尼圖(Pedro Neto)搏殺，結果「踩行油」炒列斯聯6比3；加上對上3次跟紅軍交手，車路士2勝1和佔優，盃賽鬥志行先，客軍今場法定時間有力坐和望贏。
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