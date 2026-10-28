英聯盃｜今夜全英超內訌 車路士有「利」可圖

英聯盃第4圈周三深夜5場全屬英超內訌戰，其中兩大傳統勁旅利物浦及車路士在晏菲路相遇；預料二線兵質素較佳的車路士，有力在今場法定時間坐和望贏，受讓可捧。(球賽編號：FB7754，10月29日04:00開賽，myTV SUPER901台直播)

今場是兩位西班牙新帥的較技，利物浦由伊拉奧拿(Iraola)接手後，漸入佳境；雖然傷兵潮未有明顯減退，但上仗聯賽2比0氣走黑馬白禮頓，各項賽事錄得4連勝，已忘英超主場吞曼城3蛋的不快。