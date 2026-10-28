英格蘭聯賽盃｜阿仙奴作客十人應戰　12碼被乙組隊淘汰

英格蘭聯賽盃創下最大冷門，第4級英乙球會的費列活特，主場在下半場多打一人下，與英超次席的阿仙奴踢平1:1，12碼費列活特贏5:3，創下聯賽盃史上其中一次最大冷門賽事。

賽前費列活特在英乙排18的中下游位置，與英超次席的阿仙奴差84位，費列活特主場的名字，與阿仙奴的舊主場高貝利同名，不過這球場在蘭開夏郡。在上半場的21分鐘，主隊由盧柏路比（Aaron Loupalo-Bi）打開紀錄，半場這支乙組隊一球領先。有夏維斯（Kai Havertz）、約基利斯（Viktor Gyokeres）、利維斯史基利（Myles Lewis-Skelly）、蘇比亞文迪（Martín Zubimendi）等主力的兵工廠，下半場再換入馬田奧迪加特（Martin Odegaard）爭取機會，在換邊後5分鐘，由約基利斯扳平。然而阿仙奴之後換入更多主力，包括伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）與般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）等，還是無法增添比分，更在85分鐘有麥斯杜文（Max Dowman）向對手報復被直接紅牌驅逐。兩隊最終法定時間踢平1:1。