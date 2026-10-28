意甲｜拉素作客大勝薩斯索羅上榜首　羅馬主場輕取卡利亞里

意甲的拉素今季氣勢如虹，球隊作客以6:2擊敗少打一個的薩斯索羅，暫時壓過少打一場的國際米蘭升上榜首。至於另一支首都球會羅馬，就主場4:2擊敗卡利亞里，繼續守在第3，而第4的科木同日贏波，作客3:1擊敗拖連奴。

上季聯賽僅得第9，盃賽又得亞軍，拉素今季沒有歐洲賽可踢。專心聯賽之下，球隊賽前與上屆冠軍的國米同分。作客面對中游的薩斯索羅，拉素2分鐘就堅尼夫泰萊（Kenneth Taylor）建功領先。雖然7分鐘基斯甸科斯特維特（Kristian Thorstvedt）射門省中拉素的蘇達路（Josip Sutalo）入網，計蘇拉路烏龍球，不過6分鐘後拉素再由伊薩辛（Gustav Isaksen）為拉素再度領前，之後梅蘇連尼（Romano Floriani Mussolini）3分鐘後為拉素增添比數。