意甲｜拉素作客大勝薩斯索羅上榜首　羅馬主場輕取卡利亞里

意甲的拉素今季氣勢如虹，球隊作客以6:2擊敗少打一個的薩斯索羅，暫時壓過少打一場的國際米蘭升上榜首。至於另一支首都球會羅馬，就主場4:2擊敗卡利亞里，繼續守在第3，而第4的科木同日贏波，作客3:1擊敗拖連奴。
上季聯賽僅得第9，盃賽又得亞軍，拉素今季沒有歐洲賽可踢。專心聯賽之下，球隊賽前與上屆冠軍的國米同分。作客面對中游的薩斯索羅，拉素2分鐘就堅尼夫泰萊（Kenneth Taylor）建功領先。雖然7分鐘基斯甸科斯特維特（Kristian Thorstvedt）射門省中拉素的蘇達路（Josip Sutalo）入網，計蘇拉路烏龍球，不過6分鐘後拉素再由伊薩辛（Gustav Isaksen）為拉素再度領前，之後梅蘇連尼（Romano Floriani Mussolini）3分鐘後為拉素增添比數。
然而3:1仍未是半場的比數，科斯特維特在31分鐘踩中拉素薩卡尼（Mattia Zaccagni）的腳，球證直接紅牌驅逐科斯特維特，主隊薩斯索羅少打一個。雖然施巴斯坦艾斯保薛圖（Sebastiano Esposito）在43分鐘為主隊追回一球，不過上半場補時薩卡尼為拉素再拉開4:2。大部份時間多打一個的拉素，下半場再有諾斯連（Tijjani Noslin）梅開二度，即使球隊有2個入球被視像助理裁判（VAR）「吹走」，仍無礙球隊大勝6:2，以25分暫時獨佔榜首。