NBA｜紐約人主場贏活塞終於開齋　塞爾特人加時絕殺籃網

上屆NBA總冠軍的紐約人，終於取得新賽季的首場勝利。球隊在主場有唐斯（Karl-Anthony Towns）交出27分及20個籃板的「大雙雙」，為紐約人以111:97輕取底特律活塞。至於波士頓塞爾特人在主場對布魯克林籃網贏得辛苦，加時靠着主將達譚（Jayson Tatum）的絕殺，以125:124險勝。
開季3戰全敗，要爭取將總冠軍獎盃留在紐約，紐約人開季已添上難度。之前3戰全勝，活塞首節就拉開13分。然而第2節活塞進攻「啞火」，全節21投僅3中，全節得12分，令紐約人半場反先51:50。在更衣室出來後，活塞攻力未見起色，第3節也僅取13分下，被紐約人開始拋離至25分。第4節比賽成為「垃圾時間」，紐約人最後贏111:97，取得今季首場的勝仗。季前因為續約未能與球會取得共識的唐斯，以27分及20個籃板的表現證明其重要性，而謝倫般臣（Jalen Brunson）亦有23分及7次助攻的貢獻。紐約人下一場會作客對芝加哥公牛。
另外，塞爾特人在主場迎戰籃網。兩隊在頭4節打成117平手，要進入加時，籃網加時本來一直領先，米基爾布朗（Mikel Brown Jr）的3分為球隊在最後2分01秒領先5分，但他之後2次3分起手射手射失，而塞爾特人在最後1分半鐘以4個罰球追至落後1分。在最後一擊，達譚的轉身跳投，為塞爾特人成功絕殺，贏125:124。功臣達譚今場攻入40分及有8次助攻，隊友保羅佐治（Paul George）亦有20分、7個籃板及7次助攻，塞爾特人在主場目前3戰3勝。
湖人不敵拓荒者錄今季首敗
聖安東尼奧馬刺在主場，有雲班耶馬（Victor Wembanyama）攻入29分及10個籃板，球隊以130:103擊敗薩克拉門托帝王。至於洛杉磯湖人在今季首逢敗仗，球隊主場在一度領先下，第4節卻大崩盤，以129:136不敵波特蘭拓荒者，當錫（Luka Doncic
）今場獨取41分，但雙拳難敵四手，拓荒者有6人取得雙位數得分，當中4人多過20分，「渣哥」查莫拉特（Ja Morant）與艾迪查（Deni Avdija）各入23分，艾迪查更9次助攻，而賀列迪（Jrue Holiday）與列拿特（Damian Lillard）分別貢獻22及21分，湖人只有列維斯（Austin Reaves）取得26分。