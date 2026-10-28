NBA｜紐約人主場贏活塞終於開齋　塞爾特人加時絕殺籃網

上屆NBA總冠軍的紐約人，終於取得新賽季的首場勝利。球隊在主場有唐斯（Karl-Anthony Towns）交出27分及20個籃板的「大雙雙」，為紐約人以111:97輕取底特律活塞。至於波士頓塞爾特人在主場對布魯克林籃網贏得辛苦，加時靠着主將達譚（Jayson Tatum）的絕殺，以125:124險勝。

開季3戰全敗，要爭取將總冠軍獎盃留在紐約，紐約人開季已添上難度。之前3戰全勝，活塞首節就拉開13分。然而第2節活塞進攻「啞火」，全節21投僅3中，全節得12分，令紐約人半場反先51:50。在更衣室出來後，活塞攻力未見起色，第3節也僅取13分下，被紐約人開始拋離至25分。第4節比賽成為「垃圾時間」，紐約人最後贏111:97，取得今季首場的勝仗。季前因為續約未能與球會取得共識的唐斯，以27分及20個籃板的表現證明其重要性，而謝倫般臣（Jalen Brunson）亦有23分及7次助攻的貢獻。紐約人下一場會作客對芝加哥公牛。