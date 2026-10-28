朗尼16歲Kai仔大四喜　助曼聯青年軍大勝

英超的曼聯已經8場未贏過，前曼聯的英格蘭射手朗尼（Wayne Rooney）在節目上就狠批曼聯球員，並為前隊友的卡域克（Michael Carrick）辯護，或者可以推薦兒子去幫手。他的16歲兒子凱朗尼（Kai Rooney）在一場U18聯賽轟入4球，為曼聯U18大勝般尼。

朗尼與太太歌蓮（Coleen Rooney）育有4個兒子，大仔「Kai」在11歲已加入曼聯的青年軍。而這位名將之後也步父親腳步，在曼聯的青年軍開始取得位置。在周二（27日）的U18聯賽，凱為曼聯U18開紀錄，之後再入12碼及頭槌，在63分鐘已完成帽子戲法，3分鐘後他再建一功，最終令曼聯U18在青年聯賽取得6:0大勝。