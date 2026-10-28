英超｜曼聯暫緩解僱卡域克　疑因請賀維要賠錢紐卡素

英超的曼聯在各項比賽連續8場不勝，令本周初有傳卡域克（Michael Carrick）將被解僱。在周一（26日）與曼聯的高層會議後，紅魔卻決定留用這位曼聯傳奇中場，英國媒體指，其中一個主要原因是，曼聯體育總監韋確斯（Jason Wilcox）心儀的賀維（Eddie Howe），需要向紐卡素支付賠償，在3年3換領隊之下，韋確斯可能也需承擔責任。 在周日主場吞般尼茅夫3蛋，曼聯對上一次贏波已是9月對沙巴FC的歐聯。卡域克被拍到周一返回曼聯的卡靈頓訓練基地，並與行政總裁貝拿達（Omar Berrada）以及體育總監韋確斯進行緊急會議。雖然當時英國媒體已傳出曼聯將在周一宣布解僱卡域克，接替人選包括賀維、拿高士文（Julian Nagelsmann）及干地（Antonio Conte）等名字都已浮面，但最後曼聯決定給予卡域克時間扭轉局面，並帶隊出戰今個周末作客對車路士的聯賽。

英國《每日郵圾》報道指，曼聯的高層對於卡域克的狀況可能感到同情，特別是他上個賽季以同一班球員在17場僅輸2場，為曼聯取得聯賽季軍及歐聯資格。他們認為曼聯的球員是有能力爭取到歐聯的席位，故此覺得現在的球員是辜負了卡域克。英國廣播公司（BBC）報道亦指，曼聯的球員認為他們有能力出戰歐聯，近期是球隊表現欠佳，球員亦應該承擔部份責任。有球員向BBC表示：「我們所有人都想幫助撥亂反正，球員、職員以至所有人」不過BBC指，這個「我們」是否包括隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）。葡萄牙人在上周中的歐聯賽後公開批評卡域克的戰術，而在對般尼茅夫他被放在後備席。

史高斯指不能饒恕般奴 前曼聯中場的史高斯（Paul Scholes）認為，曼聯要清理般奴費南迪斯，並指他在上星期批評教練後，應不再任球隊隊長：「上星期般奴費南迪斯所說的，我覺得是不能原諒。現在，般奴費南迪斯應值得信任再做隊長嗎？我覺得他應該要離開歐洲足球，就去沙特吧，就有幾遠走幾遠。我不認為有任何領隊，任何職員在這事後可信得過他。」

消息指體育總監亦應承擔責任 BBC的報道又指出，曼聯另一個繼續留用卡域克的原因，是因為如何委任賀維，曼聯要向紐卡素支付數百萬英鎊的賠償。在過去3個球季，3度更換領隊已令曼聯需要大量賠償，雖然艾摩廉（Ruben Amorim）的賠償因為AC米蘭的委任而可以取消。BBC又指，在接連易帥之下，韋確斯作為體育總監，也應承擔責任。 報道指，有消息認為在球會頻頻易帥，韋確斯被解僱也無可厚非，他們指責韋確斯本身沒有為夏季的轉會制定策略，而且球會股東拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）在接管球會足球事務後，已注資3億英鎊增兵，然而曼聯在今個球季只在中場增兵，在防線特別是左閘以及前鋒線上卻沒有行動。而且相對於般尼茅夫及白禮頓的轉會策略，也證明不一定要大額收購才能增強。