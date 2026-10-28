日本東京高校足球大賽罕見事故　互射12碼因龍門網破洞被判射失落敗

日本的高中足球大賽目前進行各地方的代表戰階段。在東京B區的八強戰出現意外的事故，在駿台學園對東海大學附屬高輪台高校的比賽，雙方要互射12碼分射負，高輪台的球員主射入網，但因為龍門的網出現洞口，足球從洞口漏出，球證判不入，事件在網上引發爭議，東京的學界體育聯盟就宣布會調查事件。

事發在上周末（24日）的東京都B區代表預選賽。駿台學園與東海大高輪台法定時間互無紀錄，要以12碼分勝負。在其中一輪12碼，高輪台的球員射向龍門的右手邊入網，不過皮球之後因為網內的破洞，而漏出龍門，駿台學園的守門員都在失望，而高輪台球員慶祝，但是此時裁判卻判射失。最後高輪台在12碼輸11:12而被淘汰。