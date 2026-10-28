西甲｜麥巴比「辱華」事件　皇家馬德里聲明致歉

法國球星基利安麥巴比（Kylian Mbappe）的「辱華」風波，皇家馬德里在今日（28日）亦發聲明道歉。球會表示尊重中國的文化及歷史。 麥巴比被指「辱華」的風波，麥巴比本人在社交平台上以3種語言致歉後，其所屬球會的皇馬也在今日致歉。皇馬的聲明只有西班牙，表示：「皇家馬德里就己隊球員基利安麥巴比最近的言論，給中國人民帶來的任何不適表示歉意。我們對中國、中國的歷史、文化和人民，以及數百萬熱愛和敬佩皇家馬德里的中國球迷，都懷抱著深深的敬意。球會與基利安麥巴比一同公開道歉，麥巴比本人在道歉中表達了對自己言論的遺憾，並重申了他對中國人民的尊重。皇家馬德里重申其對尊重、共存和文化理解價值的承諾，並表達了繼續加強與中國及其人民之間的友誼和感情的願望。」

Comunicado Oficial. https://t.co/EfKx1juceJ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 28, 2026

麥巴比是在早前接受訪問中，談及自己被網上改圖的迷困。其中提及到自己喜愛的改圖中，稱喜歡「一個中國獨裁者」的改圖。但他沒有提及名字，不過有關的影片就展示出一張毛澤東的改圖，被內地媒體認為麥巴比是指毛澤東為獨裁者。據法國媒體的報道，在北京的adidas門店雖然仍有皇家馬德里的球衣出售，但就沒有印有麥巴比名字。而西甲方面據報央視未確定播放的日期，西甲賽會對事件表示遺憾。內地媒體指在麥巴比代言的品牌Dior及Hublot，兩公司的微博已將有麥巴比相關的商品下架。

然而事件在歐美引起討論，美國的眾議院美中戰略競爭特設委員會在社交平台，表示支持麥巴比的言論，並指他的言論沒有錯，不需要道歉。