至尊沙田大衛施華啟德地標戰門票售罄　辛祖英格蘭世少冠軍隊友加盟港超

港超聯球會至尊沙田公布，西班牙前國腳大衛施華在香港的處子戰，比賽安排在啟德青年運動場舉行，門票雖然是近年最高的300港元，但已全部售罄。另外東方宣布，前英格蘭U18的奧基布夫（Tashan Oakley-Boothe）加盟，他曾與辛祖（Jadon Sancho）、菲爾科頓（Phil Foden）等球星出戰歐洲U17錦標及世少盃。

至尊沙田在今日公布，11月7日在啟德青年運動場舉行，對標準流浪的門票已全部售罄。這場比賽將是前西班牙國腳，大衛施華來港出戰的首場，也可能是唯一的比賽。沙田雖然在之前宣布門票售價定為300港元引來爭議，不過最後可容納約5,000人的球場還是在逾一星期前完售所有的門票。