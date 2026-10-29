意甲｜阿特蘭大訪紫百合「大」得

香港時間周四深夜有兩場意甲快車，其中攻力不俗的阿特蘭大，作客「紫百合」費倫天拿；前者入得失得的比賽風格帶動下，今場入球中位數[2.5]球，「大」盤穩開。(球賽編號：FB7863，10月30日03:45開賽，NowTV639台直播)

卡斯托域

阿特蘭大最近兩場聯賽入6球失7球，包括作客2比3不敵AC米蘭，以及上仗主場跟費辛隆尼踢成4比4，善製入球騷。該隊黑山正箭頭卡斯托域(Krstovic)上仗半場已攻入兩球，表現搶鏡，今場仍是搶分要角。事實上，今季要兼顧歐協聯的阿特蘭大，開季8場聯賽表現反覆，共失15球；老牌領隊沙利主導以攻代守風格，計各項賽事4戰作客全敗失10球，但實力稍勝費倫天拿，今場要贏波反彈不會退縮。

馬斯坦東奴

阿根廷小將望破入球荒 費倫天拿最近兩仗硬撼前列分子，包括主場1比3不敵科木、作客撼國際米蘭僅負1比2，球隊急求終止近期跌勢。今季從皇家馬德里借用的阿根廷小將馬斯坦東奴(Mastantuono)，季初鬥威尼斯一戰入3球，但之後無以為繼，教練雲路利仍給予對方時間調整狀態，近期仍場場正選，力爭早破入球荒。隊中著名的西班牙門將迪基亞(de Gea)對比高峰表現下滑，是球隊開季8場聯賽失19球的主因之一；當然中路守將達古仙(Dragusin)及據報有傷在身的邦拉錫(Pongracic)季初表現亦欠穩。