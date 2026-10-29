英聯盃｜第4圈壓軸戰 愛華頓「細」戰紐卡素

愛華頓近年未有餘力爭盃，最接近冠軍是08/09年度英足盃決賽，1比2反負車路士。球隊計近5屆英聯盃4次在第3圈出局，或者因為「拖肥」季內沒有歐洲賽的負擔，加上目前實力不難保住英超一席位；對上兩圈比賽，先作客以4比0打敗普雷斯頓及主場1比0氣走狼隊兩支英冠球隊，正選陣容充滿誠意。

球隊前線主力、法國鋒將泰亞路巴利(Thierno Barry)，季內6個入球，其中3球來自英聯盃，迪比寧(Dibling)及達斯貝利賀爾(Dewsbury-Hall)等進攻好手亦料出場搏殺；英格蘭第一把交椅門將比克福特(Pickford)在英聯盃擔正，今場防守更令人安心。球隊計季內5場主場正式比賽，不計勝負，4次「總入球」開出最多2球，今場仍可穩中求勝。