英聯盃｜第4圈壓軸戰 愛華頓「細」戰紐卡素

英聯盃第4圈周四深夜，由「拖肥」愛華頓主場迎戰「黑白兵團」紐卡素壓軸；兩軍實力接近，守勝於攻，入球中位數[2.5/3]球，取「細」盤穩陣。(球賽編號：FB7822，10月30日03:45開賽，myTV SUPER901台直播)
愛華頓近年未有餘力爭盃，最接近冠軍是08/09年度英足盃決賽，1比2反負車路士。球隊計近5屆英聯盃4次在第3圈出局，或者因為「拖肥」季內沒有歐洲賽的負擔，加上目前實力不難保住英超一席位；對上兩圈比賽，先作客以4比0打敗普雷斯頓及主場1比0氣走狼隊兩支英冠球隊，正選陣容充滿誠意。
球隊前線主力、法國鋒將泰亞路巴利(Thierno Barry)，季內6個入球，其中3球來自英聯盃，迪比寧(Dibling)及達斯貝利賀爾(Dewsbury-Hall)等進攻好手亦料出場搏殺；英格蘭第一把交椅門將比克福特(Pickford)在英聯盃擔正，今場防守更令人安心。球隊計季內5場主場正式比賽，不計勝負，4次「總入球」開出最多2球，今場仍可穩中求勝。
中場大將傷癒
「黑白兵團」紐卡素是近年最重視英聯盃的球隊之一，近4屆起碼入8強，當中包括前屆決賽2比1打敗利物浦，結束70年本土錦標荒；但對比當時捧盃陣容，今季人面已幾近全非。球隊對上兩圈比賽，先主場3比2打敗西布朗，之後作客1比0氣走米禾爾兩支英冠球隊。紐卡素今季亦不用出戰歐洲賽，正選陣容不算太薄，但季內表現反覆，幸傷兵潮減退，包括兩大中場主將、巴西祖連頓(Joelinton)及從曼城重金過檔的西班牙尼高干沙拉斯(Nico Gonzalez)，上仗英超第二次齊齊擔正，助球隊，2球淨勝主場的水晶宮，信心提升。
兩隊下周英超再碰頭，屆時紐卡素主場，以實力而言，兩隊屬「細」均力敵之戰，法定時間入球難多。
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