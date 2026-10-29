英格蘭聯賽盃｜利物浦12碼大戰贏車路士晉級　曼城驚險淘汰白禮頓

英格蘭聯賽盃的16強，利物浦與車路士的大戰變成12碼的對決，兩隊法定時間各入一球12碼打成平手後，在互射8輪12碼後，利物浦贏6:5晉級，八強遇上般尼茅夫。至於曼城亦要靠12碼，才能淘汰白禮頓。
10屆聯賽盃冠軍的利物浦，遇上5屆冠軍的車路士，車路士領隊的沙比阿朗素（Xabi Alonso）與佐敦軒達臣（Jordan Henderson）首次返回晏菲路。紅軍的伊拉奧拿（Andoni Iraola）今場與聯賽作出7個的變動，車路士與上周末聯賽也有4個的調動。
兩隊上半場各得一個12碼，車路士在40分鐘由摩根羅渣士（Morgan Rogers）射入領先，不過3分鐘後紅軍有加普（Cody Gakpo）射入追平。雙方法定時間踢平1:1，比賽不設加時，直接進入12碼。在12碼階段，兩隊頭3輪都射入，第4輪射後的車路士有華倫天巴高（Valentin Barco）射中門框彈出。但紅軍第5輪也有森美卡斯（Kostas Tsimikas）射高。因此進入突然死亡，第6輪雙方射入，第7輪又同樣射失。第8輪12碼利物浦先由祖高美斯（Joe Gomez）主射入網，但藍戰士的韋斯利科芬拿（Wesley Fofana）「一飛衝天」，最終利物浦12碼贏6:5晉級八強。
曼城八強遇甲組隊
至於上屆冠軍的曼城，在16強主場對目前聯賽第3的白禮頓。球隊30分鐘失手，被白禮頓的耶古爾（Malick Yalcouye）攻入領先，但高華錫（Mateo Kovacic）在40分鐘為曼城追平完半場。換邊僅2分鐘，白禮頓再有魯達（Georginio Rutter）為球隊再次領先，不過20歲的域陀雷斯（Vitor Reis）又在72分鐘幫藍月亮追平，雙方法定時間踢平2:2。兩隊頭3輪同樣射入，第4輪又同樣射失，第5輪曼城的卓基（Rayan Cherki）射入，不過白禮頓的李維士鄧克（Lewis Dunk）被救出，曼城12碼贏4:3，晉級八強會對唯一甲組代表的巴拉福特。同日其他16強賽事，般尼茅夫以3:0擊敗阿士東維拉晉級。而富咸主場0:1不敵水晶宮，新特蘭就以3:2擊敗賓福特晉級。
利物浦對車路士精華
曼城對白禮頓精華
英格蘭聯賽盃八強抽籤：
費列活特（英乙） 對 愛華頓（英超）／紐卡素（英超）
曼城（英超） 對 巴拉福特（英甲）
水晶宮（英超） 對 新特蘭（英超）
利物浦（英超） 對 般尼茅夫（英超）