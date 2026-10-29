英格蘭聯賽盃｜利物浦12碼大戰贏車路士晉級　曼城驚險淘汰白禮頓

英格蘭聯賽盃的16強，利物浦與車路士的大戰變成12碼的對決，兩隊法定時間各入一球12碼打成平手後，在互射8輪12碼後，利物浦贏6:5晉級，八強遇上般尼茅夫。至於曼城亦要靠12碼，才能淘汰白禮頓。

10屆聯賽盃冠軍的利物浦，遇上5屆冠軍的車路士，車路士領隊的沙比阿朗素（Xabi Alonso）與佐敦軒達臣（Jordan Henderson）首次返回晏菲路。紅軍的伊拉奧拿（Andoni Iraola）今場與聯賽作出7個的變動，車路士與上周末聯賽也有4個的調動。