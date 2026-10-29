意甲｜國際米蘭作客挫威尼斯重上榜首　AC米蘭祖雲達斯雙雙輸波

意甲的國際米蘭在各項賽事取得4連勝，在聯賽榜重登榜首。球隊在周三（28日）的聯賽，作客靠着對方2個烏龍波，以2:0擊敗榜尾的威尼斯。至於同城的AC米蘭主場出擊，卻以2:4不敵博洛尼亞，祖雲達斯亦以0:2作客不敵熱拿亞。而拿玻里作客就4:1擊敗蒙沙。

在之前一日拉素大勝，上屆冠軍國際米蘭擊敗榜尾的威尼斯才可以取回榜首位置。球隊上半場差點就先落後，但威尼斯的入球被視像助理裁判（VAR）指越位在先，入球無效，半場雙方互交白卷。大難不死的國米，換邊後作出多個的調動，但是球隊仍要去到79分鐘才找到入球。馬古斯杜林（Marcus Thuram）在左路傳中，威尼斯的馬迪亞斯摩蘭奴（Matias Moreno）前柱撞入自己龍門。威尼的霉運一不離二在3分鐘後，國米的角球攻勢，省中威尼斯守將哈爾夏（Redouane Halhal）的心口彈入龍門，威尼斯兩個不明不白的烏龍球落後，國米最終贏2:0，以25分與拉素同分，但因得失球差暫列榜首。