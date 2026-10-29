NBA｜雷霆作客不敵獨行俠今季首敗　居里轟44分助勇士破木狼

達拉斯獨行俠的「二年生」法拉格（Cooper Flagg），在個人交出26分及8次的助攻，帶領球隊主場以120:96輕取奧克拉荷馬城雷霆，令雷霆今季首度輸波。另外，史堤芬居里（Stephen Curry）攻入44分下，令金州勇士擊敗明尼蘇達木狼。而上屆總冠軍的紐約人在作客133:127擊敗芝加哥公牛後，連續2場贏波。而洛杉磯打吡，湖人贏快艇。

上季的狀元法拉格，今季繼續帶領獨行俠征戰。球隊主場面對有謝倫威廉士（Jalen Williams）及卡臣華萊士（Cason Wallace）重創的雷霆。首節法拉格與艾榮（Kyrie Irving）分別交出12及11分，讓獨行俠取得領先。第2節獨行俠繼續拉開比數，半場領先65:59。法拉格在更衣室出來後，第3節再攻入10分，獨行俠逐漸擴大領先優勢，雷霆最後一節僅取15分，令獨行俠最終贏120:96，雷霆今季首次落敗。雖然雷霆的艾積米歇爾（Ajay Mitchell）取得全場最多的29分，基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也有21分貢獻。不過獨行俠8人得分達雙位數，當中法拉格個人就有26分及8次的助攻，獨行俠目前戰績3勝2負。