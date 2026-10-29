網球｜黃澤林首爾挑戰賽晉級八強　祖高域巴素利首圈反勝

在南韓首爾舉行的網球挑戰賽，香港球手黃澤林打入八強。至於在瑞士巴素利舉行的巡迴賽，祖高域（Novak Djokovic）首圈以盤數2:1反勝法國的咸拔（Ugo Humbert）晉級。

在上一個的南沙挑戰賽決賽失利，黃澤林隨即轉戰首爾的挑戰賽。南沙是75分級，而首爾是125分，黃澤林雖然最新世界排名升至生涯最高的87，不過在首爾未能得分，下一輪排名又會下跌。黃澤林在首圈擊敗東道主球手的申山海後，今日在16強遇希臘的沙基拿列迪斯（Stefanos Sakellaridis）。黃澤林首盤3破對手發球局，贏局數6:1後，第2盤再破一次發球，贏局數6:3，以直落2盤輕取對手。黃澤林八強會對日本的島袋將。